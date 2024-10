Microsoft beruhigt Windows-11-Nutzer: Vor dieser Funktion muss aktuell niemand Angst haben

Mit Recall hat sich Microsoft ganz schön in die Nesseln gesetzt. Das eigentlich praktische Windows-11-KI-Feature wird seit der Ankündigung von den Nutzern zerrissen und verteufelt. Microsoft macht nun jedoch noch einmal klar, dass diese Angst zum aktuellen Zeitpunkt komplett unbegründet ist.

Microsoft beteuert: Windows 11 aktuell ohne Recall

Das hatte sich Microsoft wahrscheinlich anders vorgestellt! Seit der Ankündigung von Recall – einem KI-Feature, das während des Betriebs Screenshots erstellt und die Suche nach zuvor angezeigten Inhalten revolutionieren soll – hagelt es Kritik. Vor allem nach dem Auftauchen einer Sicherheitslücke war der Aufschrei groß.

Microsoft hat prompt reagiert und die Veröffentlichung von Recall zurückgezogen. Das Problem an der Sache: Recall ist anscheinend so fest in einige System-Komponenten integriert, dass der Ausbau unweigerlich bei einigen Nutzern zu Problemen führte. Daraufhin entstand das Gerücht, dass Microsoft Recall gar nicht wirklich von den Systemen entfernt hätte.

Gegenüber TheVerge spricht Brandon LeBlanc, seines Zeichens Senior Product Manager von Windows, nun aber noch einmal Klartext:

Die Vorschau von Recall für Copilot-Plus-PCs wurde Nutzern des Windows-Insider-Programms noch nicht zur Verfügung gestellt. Brandon LeBlanc – Senior Product Manager von Windows

Windows Recall ist Opt-In und lässt sich entfernen

Also ja, es scheint aktuell in Windows 11 24H2 Code-Schnipsel zu geben, die Recall referenzieren und damit zu tun haben, Recall ist jedoch aktuell nicht funktional ins System integriert.

Zudem beteuert Microsoft noch einmal, dass Recall von Nutzern via Opt-In aktiviert werden muss und sich zudem auch über die Windows-Einstellungen entfernen lassen wird. Mit anderen Worten: Windows-11-Nutzer müssen sich wegen Recall aktuell keine Gedanken machen – zumal das Feature sowieso nur bei Copilot-Plus-fähigen PCs zum Einsatz kommen soll.

KI-fähige PCs haben dank Copilot Plus einige spannende Zusatzfunktionen auf Lager:

