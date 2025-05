Windows 11: Microsoft läutet neues Zeitalter ein – und ich mache mir jetzt schon Sorgen

Heimliche Updates? Hoffentlich nicht für Windows-Normalos

Während Enterprise-Nutzer jetzt die unterbrechungsfreien Updates nutzen können, müssen sich Anwender der Home- und Pro-Versionen weiter mit klassischen Neustarts arrangieren. Klingt auf dem Papier erstmal nach einem Nachteil, ist es meiner Meinung aber nicht.

Denn Microsofts neue Update-Strategie klingt verlockend, birgt aber auch Tücken. Wenn Updates künftig unbemerkt im Hintergrund laufen, wird die Fehlersuche bei plötzlich auftretenden Problemen zum Detektivspiel.

Als Nutzer ordne ich einen Systemabsturz nicht mehr so schnell einem fehlerhaften Update zu – ich weiß ja schließlich nicht, dass es eines gab. Was als Komfortfunktion gedacht ist, könnte am Ende für noch mehr Probleme sorgen.

Ein Lösungsvorschlag: Microsoft sollte – falls die Update-Funktion auch in die normalen Windows-Versionen Einzug hält – nach der stillen Installation eines Updates die Nutzer zumindest mit einer Benachrichtigung darauf hinweisen. Das Gleiche passiert ja immerhin auch schon bei Windows-Defender-Updates.