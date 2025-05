VLC Media Player: Wiedergabeliste erstellen und Playlist speichern

Wer den VLC Media Player regelmäßig nutzt, kann mehrere Video-Dateien in einer Playlist sammeln, um diese bequem nacheinander abzuspielen.

In einer mit dem VLC Media Player organisierten Wiedergabeliste werden gesammelte Dateien der Reihe nach abgespielt. Das erspart euch, nach jeder Videodatei mühsam von Hand einen neuen Film oder Medieninhalt zur Wiedergabe einzustellen. Das geht sowohl mit Videos als auch mit Audio-Dateien.

Im VLC Media Player Wiedergabelisten erstellen und organisieren

Ganz einfach erstellt ihr die Playlist über den Windows-Explorer:

Öffnet die Ordneransicht in Windows. Steuert den Ordner mit den Video- oder Musikdateien an. Drückt mit der rechten Maustaste auf die Inhalte, die ihr abspielen wollt. Im Kontextmenü nehmt ihr die Option „Zur VLC Media Player Wiedergabeliste hinzufügen“. Ihr könnt mehrere Dateien markieren und somit gleichzeitig zum VLC-Player hinzufügen.

Playlist erstellen und speichern

So findet ihr die Option im VLC-Menü:

Wählt oben „Ansicht“ aus. Danach steuert ihr den Bereich „Wiedergabeliste“ an. Fügt dann alle Lieder oder Filme zur Wiedergabe nacheinander hinzu.

Ist der VLC Media Player bereits geöffnet, erreicht man das Fenster für die Wiedergabeliste über die Tasten „Strg“ und „L“. Weitere Videos und Mediendateien lassen sich hier per Drag&Drop der Playlist hinzufügen, sowie nachträglich in der Reihenfolge sortieren. Per Rechtsklick erreicht ihr das Menü, um weitere Dateien per Auswahl hinzuzufügen, ganze Ordner in die Wiedergabeliste einzupflegen oder die aktuelle Playlist aus dem VLC Media Player zu entfernen. Mit der Auswahl des „Play“-Buttons werden die Dateien aus der aktiven Liste der Reihe nach abgespielt. Wird nun mit rechter Maustaste in das aktive Video geklickt, lassen sich einzelne Dateien über das Menü „Wiedergabeliste“ zum Abspielen auswählen.

VLC Media Player - Wiedergabeliste speichern und später aufrufen

Eine bereits erstellte Wiedergabeliste lässt sich mit dem VLC Media Player abspeichern, um die darin eingereihten Mediendateien zu einem späteren Zeitpunkt anzusehen. Hierzu wählt ihr aus der Menüleiste die Option „Medien-Wiedergabeliste in Datei speichern…“. Alternativ erreicht ihr das Menü, um mit dem VLC Media Player Wiedergabelisten zu speichern, über den Shortcut „Strg+Y“. Als Datei-Format für die Playlist lässt sich .xspf, .m3u oder .html auswählen. Für ein erneutes Abspielen aller Inhalte aus der Wiedergabeliste reicht ein Doppelklick auf die erstellte Wiedergabelisten-Datei im gewählten Format.

Wir zeigen euch auch, wie ihr Videos im VLC Media Player in das MP4-Format umwandelt.

