Windows 11 kriegt ein Feature, das auf Windows 10 viel besser aufgehoben wäre

Warum gibt’s das nicht für Windows 10, Microsoft?

Microsoft baut ein praktisches Umzugs-Tool, nur leider fürs falsche Betriebssystem. Ein solches Tool würde meiner Meinung nach in Windows 10 viel mehr Sinn ergeben – vor allem jetzt kurz vor dem Support-Ende.

Dazu kommt, dass die Systemanforderungen in Windows 11 so gewählt wurden, dass viele alte PCs offiziell nicht mehr kompatibel sind. Daher können Nutzer auch nicht ganz so einfach und schnell auf dem alten System auf Windows 11 wechseln, um im Anschluss das Tool zu nutzen, mit dem sie ihre Daten aufs neue System übertragen können.

Windows 11 lässt sich mit einigen Tricks auch auf offiziell zu alten PCs installieren. Wie? Das zeigen wir euch im Video:

Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass die Funktion nicht nur zeitnah erscheint, sondern auch noch auf Windows 10 portiert wird, um Nutzern den System-Umzug auf Windows 11 zu erleichtern.