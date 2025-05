Microsoft: Praktische Teams-Funktion verschwindet – zu eurer Sicherheit

Bei Microsoft Teams sollen Screenshots künftig nicht mehr möglich sein. Wer dennoch einen Schnappschuss anfertigt, sieht nur noch eine schwarze Fläche. So will Microsoft vertrauliche Meetings besser schützen.

Microsoft Teams blockiert bald Screenshots

Im Juli führt Microsoft in Teams eine Funktion ein, die Screenshots in Meetings von Grund auf verhindert. Wenn ein Teilnehmer versucht, ein Bildschirmfoto zu erstellen, bleibt das Meeting-Fenster einfach schwarz. Das soll sensible Inhalte schützen und das unbefugte Mitschneiden verhindern. Die Funktion namens „Prevent Screen Capture“ wird auf Windows- und Mac-Rechnern sowie auf iOS- und Android-Geräten verfügbar sein.

Damit nicht genug: Teilnehmer, die über alte Versionen ohne Screenshot-Schutz an Meetings teilnehmen, landen automatisch im Audio-Modus und haben somit keinen Zugriff auf den Bildschirminhalt. Ziel ist es laut Microsoft, die Sicherheit in vertraulichen Besprechungen deutlich zu erhöhen.

Auch wenn Microsoft dem Schutz der Privatsphäre damit einen klaren Vorrang einräumt, dürfte die Neuerung nicht bei allen Nutzern auf Begeisterung stoßen. Wer bisher gerne Screenshots als schnelle Gedächtnisstütze genutzt hat, muss sich auf neue Arbeitsabläufe einstellen. Unklar bleibt bislang, ob Administratoren selbst über die Funktion entscheiden können oder ob Microsoft die Screenshot-Möglichkeit aus Teams vollständig entfernt.

Screenshot-Gängelung nimmt zu

Neben Microsoft Teams setzen einige andere Plattformen und Webseiten mittlerweile technische Maßnahmen ein, um Screenshots zu verhindern. Besonders Banking-Apps blockieren auf Smartphones die Bildschirmfoto-Funktion, um den Datenschutz zu erhöhen. Auch Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ verhindern in ihren Apps das Erstellen von Screenshots, um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden.

