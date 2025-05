Amazon: Bestellungen verbergen und verstecken – geht das?

Der Versandriese Amazon zeigt euch im Bereich „Meine Bestellungen“, was zuletzt online eingekauft wurde. Wenn ihr euren Amazon-Account teilt oder das Smartphone mit der Amazon-App ab und an in andere Hände gebt, dabei aber Geschenke und Überraschungen geheim halten wollt, solltet ihr eure Amazon-Bestellungen verbergen. Aber geht das?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Habt ihr bereits ein Konto bei Amazon eingerichtet, auf das auch andere Familienmitglieder Zugriff haben, konntet ihr lange Zeit eure Amazon-Einkäufe einfach ausblenden und verstecken. Mittlerweile wurde die Archiv-Funktion aber entfernt.

Anzeige

Kann man Bestellungen bei Amazon verbergen?

Lange Zeit konnte man bestimmte Bestellungen aus der Kaufübersicht entfernen. Mitte Mai 2025 hat der Händler diese Option aber entfernt. Man kann also keine Käufe mehr in seinem Amazon-Konto verstecken. Warum Amazon das Feature deaktiviert hat, gibt der Händler nicht bekannt. Das Archiv wurde still und heimlich ausgeschaltet, eine entsprechende Information gab es von Amazon darüber nicht.

Im FAQ-Bereich beschreibt Amazon das Feature noch. Nur wenige Wochen vor der Abschaltung wurde sogar noch in einem eigenen Blog-Beitrag unter dem Titel „Amazon-Bestellung verstecken und diskret liefern lassen“ darauf hingewiesen und das Archiv im Hinblick auf die Privatsphäre positiv hervorgehoben.

Meine Bestellungen bei Amazon verbergen – so ging es früher

Im Amazon-Forum ärgern sich einige Nutzer über das fehlende Archiv. Vor allem die bessere Übersichtlichkeit und die Option, Geschenke vor neugierigen Blicken zu verstecken, wird den Nutzern fehlen.

„Sollte all dies künftig nicht mehr möglich sein, werde ich zumindest alle Geschenke, die immerhin einen Anteil von 35 % ausgemacht haben, künftig bei anderen Anbietern ordern müssen. Sehr schade, Amazon.“ Lizzie29

Anzeige

Möglicherweise wird die Funktion wieder aktiviert. Für diesen Fall findet ihr hier die Beschreibung, wie man die Bestellungen früher verbergen konnte:

Dafür öffnet ihr die Amazon-Webseite. Drückt rechts oben auf den Button „Warenrücksendungen und Bestellungen“. Ihr seht jetzt eure letzten Amazon-Bestellungen, angefangen mit dem jüngsten Einkauf. Im linken unteren Bereich jedes Einkaufs seht ihr den Button „Bestellung archivieren“. Bestätigt eure Eingabe mit Klick auf den Button „Bestellung archivieren“. Einmal gedrückt, werden alle Informationen zum entsprechenden Einkauf versteckt. Schaut man nun euren „Meine Bestellungen“-Bereich, wird der Einkauf dort nicht mehr aufgeführt.

Über diesen kleinen Button lassen sich Bestellungen ausblenden. Das klappt aber nur im Browser und nicht in der Amazon-App (© Screenshot GIGA)

Aber Achtung: Ihr könnt diesen Kauf weiterhin über „Mein Konto“ einsehen, wenn ihr dort herunterscrollt und „Archivierte Bestellungen“ auswählt. Außerdem lässt sich der archivierte Einkauf auch über die Suchfunktion im Bereich „Meine Bestellungen“ finden. Auch wenn die entsprechende Artikelseite noch einmal aufgerufen wird, steht dort, dass der Artikel bereits einmal gekauft wurde.

Wir verraten euch im verlinkten Artikel, wie ihr eure Bestellungen bei Amazon einsehen, verfolgen und zurücksenden könnt. Für weitere Fragen steht euch der Amazon-Kundenservice unter einer eigenen Hotline zur Verfügung.

Geld sparen beim Online-Shoppen: 6 leichte Tricks Abonniere uns

auf YouTube

Anzeige

Amazon-Bestellung vollständig löschen – geht das?

Im Bereich „Meine Bestellungen“ seht ihr eure letzten Käufe aufgelistet. Einige Kunden fragen sich, wie sie alte Bestellungen vollständig löschen können. Zwar müssen relevante Rechnungen und Unterlagen aus steuerrechtlichen Gründen beispielsweise für gewerblichen Handel aufbewahrt werden, das darf sich aber beispielsweise auf ausgedruckte Papierrechnungen beschränken. Beim Amazon-Account handelt es sich nur um die Weboberfläche, auf der die Daten nicht zwingend für den User archiviert werden müssen. Dennoch könnt ihr einzelne Einträge aus dem Bestellverlauf nicht löschen. Frühere Einkäufe lassen sich also nicht endgültig aus dem Account entfernen.

Kein Archiv mehr bei Amazon Diese Änderung kommt bei Nutzern nicht gut an. Mit dem Wegfall der Einstellung wird es mit dem Überraschungspaket bei einem gemeinsamen Amazon-Konto schwieriger. Ich habe das Feature aber nie benutzt. Martin Maciej

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.