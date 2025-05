7 Jahre später: Xiaomi gelingt echte Smartphone-Sensation

Der chinesische Technologieriese Xiaomi wagt einen mutigen Schritt. Mit dem hauseigenen XRING 01 hat das Unternehmen einen ersten eigenen Chip für Smartphones angekündigt. Noch im Mai soll der erste selbstentwickelte Chip vorgestellt werden. Die Leistung soll für eine erste Generation überraschend hoch ausfallen.

Xiaomi hat einen eigenen Smartphone-Chip entwickelt

Was 2014 als ambitioniertes Projekt begann, erreicht nun seinen vorläufigen Höhepunkt. Nach ersten Gehversuchen mit dem Surge-S1-Chip in 2017 und dem nie realisierten Surge S2 kehrt Xiaomi sieben Jahre später mit dem XRING 01 und einem eigenen Smartphone-Chip zurück (Quelle: Weibo). In der Zwischenzeit sammelte das Unternehmen wertvolle Erfahrungen mit der Entwicklung von Spezialchips für Schnellladung, Energiemanagement und Signalverstärkung.

Der Xiaomi-Chef hat den XRING 01 für Mai bestätigt. (© Xiaomi)

Brancheninsider zeigen sich von den technischen Daten des XRING 01 beeindruckt. Der Chip soll eine höhere Leistung bieten als der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Zur Erinnerung: So ein Chip war beispielsweise im Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) verbaut. Es handelt sich also um ein echtes High-End-SoC. Qualcomm gilt seit Jahren als Maßstab für High-End-Smartphone-Chips und beliefert Xiaomi bisher. Jetzt könnte sich das chinesische Unternehmen unabhängiger machen (Quelle: Fonearena).

Neuer Xiaomi-Chip wird bald eingeführt

Der XRING 01 soll Ende Mai 2025 zunächst in China auf den Markt kommen. Mit der Entwicklung eigener Chips folgt Xiaomi dem Trend großer Tech-Konzerne wie Apple und Google, die bereits erfolgreich auf hausgemachte SoCs setzen.

Für Xiaomi ist das in jedem Fall ein riesiger Meilenstein. Sollte sich der XRING 01 als echte Alternative zu Qualcomms High-End-Chips bewähren, könnte das für Xiaomi einen großen Schritt zur Unabhängigkeit bedeuten. In den aktuell eher unsicheren Zeiten ist das sicher nicht die schlechteste Idee. Noch hält sich das Unternehmen mit technischen Details zurück. Es wird also spannend sein, zu sehen, wie viele US-Technologien in dem Chip stecken.