Neue Spitzen-Handys im Anflug: Super-Chip legt Frühstart hin

Qualcomm drückt aufs Tempo: Der nächste Top-Chip für Smartphones soll früher erscheinen. Damit rückt auch der Start der nächsten Flaggschiff-Generation ein Stück näher.

Qualcomm: Frühstart für Snapdragon 8 Elite 2

Der Chip-Hersteller Qualcomm hat gerade bestätigt, dass die eigene Snapdragon-Konferenz in diesem Jahr vom 23. bis 25. September stattfindet. Das ist fast ein ganzer Monat früher als im letzten Jahr.

Bei der Veranstaltung wird aller Voraussicht nach der neue High-End-Chip Snapdragon 8 Elite 2 zusammen mit neuen Notebook-Chips vorgestellt. Damit setzt Qualcomm seine Strategie fort, die Veröffentlichung seiner Top-SoCs sukzessive vorzuziehen.

Seit dem Snapdragon 888 (2020) verkürzt das Unternehmen den Zyklus zwischen Ankündigung und Verfügbarkeit seiner Chips. Nun geht es offenbar noch schneller: Geräte mit dem neuen Snapdragon 8 Elite 2 könnten vielleicht bereits im Oktober auf den Markt kommen (Quelle: Notebookcheck).

Damit läge der Release näher am Apple-Zeitfenster, das traditionell den September für neue iPhones beansprucht. Zu den ersten Kandidaten für den neuen Chip zählen Smartphones von Xiaomi, OnePlus, Motorola und Realme. Mit Samsung wird dagegen erst Anfang 2026 gerechnet.

Der neue Chip soll deutliche Leistungssteigerungen ermöglichen. Laut früheren Leaks ist der Snapdragon 8 Elite 2 in manchen Benchmarks bis zu 26 Prozent schneller unterwegs als sein Vorgänger. Auch die Grafikeinheit soll deutlich leistungsfähiger sein: Bis zu 30 Prozent mehr verspricht Qualcomm durch die neue Adreno-Generation.

Flaggschiff-Saison könnte hektisch werden

Neue Smartphones mit Top-Ausstattung könnten 2025 schon im Spätsommer erstmals auf sich aufmerksam machen. Wer also in diesem Jahr ein neues Spitzen-Handy ins Auge fasst, sollte die Nachrichtenlage im September besonders genau verfolgen, denn einige Hersteller dürften ihren Kalender an Qualcomms neuem Takt ausrichten.

