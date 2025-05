Für das Galaxy A55: Samsung verteilt großes Android-Update

Samsung legt los: Das Software-Update auf One UI 7 ist ab sofort auch in Europa für das Galaxy A55 verfügbar. Damit startet der weltweite Rollout offiziell und bringt Android 15 auf das beliebte Mittelklasse-Smartphone.

One UI 7: Samsung Galaxy A55 erhält Android 15

Android 15 kommt auf dem Galaxy A55 an. Das Update trägt bei europäischen Geräten die Versionsnummer A556BXXU7BYDB und ist rund 3 GB groß. Es bringt nicht nur ein frisches Design, sondern passt das A55 auch stärker an das neue Galaxy A56 an – zumindest optisch. Neue Animationen, überarbeitete Menüs und die auffällige „Now Bar” sollen die Bedienung verbessern.

Die Update-Verteilung begann bereits vor rund zwei Wochen in Südkorea und nimmt jetzt auch in anderen Ländern Fahrt auf. Laut interner Planung will Samsung das Update noch im Mai global abschließen. Deutsche Nutzer des Galaxy A55 (Test) können also in Kürze mit der Aktualisierung rechnen. Die Installation erfolgt dabei nahtlos im Hintergrund. Nach einem Neustart ist Android 15 mit Samsungs Benutzeroberfläche One UI 7 aktiv.

Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: Wie erwartet verzichtet Samsung bei seinem Mittelklasse-Handy weiterhin auf die neuen Galaxy-AI-Funktionen, die den Top-Modellen vorbehalten bleiben. Auch sonst hält sich der Hersteller bei technischen Neuerungen zurück, es bleibt ein reines Design- und Komfort-Update (Quelle: SamMobile).

Android 15: Was sich für Samsung-Nutzer ändert

Trotzdem lohnt sich der Blick auf One UI 7: Die Bedienung läuft flüssiger, das System wirkt moderner und der Funktionsumfang orientiert sich stärker an der teureren S-Klasse. Für ein Mittelklasse-Handy dieser Preisklasse ist das keine Selbstverständlichkeit. Besitzer des Galaxy A55 erhalten so eine deutlich aufgewertete Softwarebasis – auch wenn KI-Features weiterhin außen vor bleiben.

Mehr zu den Neuerungen von Android 15 seht ihr im Video:

