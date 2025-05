Xiaomi überrascht: Smartphone-Revolution ist viel größer als gedacht

Für Xiaomi soll am 22. Mai 2025 eine neue Zeitrechnung beginnen. Das chinesische Unternehmen wird an diesem Tag seinen brandneuen Chip vorstellen, dessen Leistung laut ersten Benchmarks viel höher ausfällt als zunächst erwartet wurde. Der neue Chip soll dabei nicht nur in Smartphones, sondern auch in Tablets zum Einsatz kommen. Xiaomi geht also aufs Ganze.

Xiaomi XRING 01 viel stärker als erwartet

Erst vor wenigen Tagen sind erste Informationen zum XRING 01 aufgetaucht. Es handelt sich um einen brandneuen Chip von Xiaomi, der in High-End-Geräten zum Einsatz kommen soll. Laut früheren Benchmarks sollte die Leistung ungefähr im Bereich eines Snapdragon 8 Gen 3 liegen – also ähnlich wie bei einem Galaxy S24 Ultra von Samsung. Neue Benchmarks enthüllen, dass der Chip viel leistungsstärker ist:

Seit wenigen Tagen ploppen bei Geekbench immer neue Benchmark-Ergebnisse mit dem XRING 01 auf. Der Xiaomi-Chip erreicht im Single-Core-Test so gut wie immer über 3.000 Punkte und im Multi-Core-Test fast 10.000 Punkten. Damit reicht er nicht ganz an einen Snapdragon 8 Elite mit etwa 3.200 Punkten (Single-Core) und 10.500 Punkte (Multi-Core) heran, kommt ihm aber sehr nahe.

Xiaomi ist damit etwas gelungen, das Google seit Jahren mit dem Tensor nicht hinbekommen hat – eine Alternative zu Qualcomms High-End-Chips zu bauen, die annähernd so viel Leistung hat. Das liegt aber wohl auch daran, dass Xiaomi direkt bei TSMC fertigen lässt und dort die aktuelle 3-nm-Technologie nutzen kann, während Google auf Samsung gesetzt hat.

Zwei neue Xiaomi-Geräte in Sicht

Xiaomi soll den XRING 01 nicht nur in einem neuen Smartphone verwenden, sondern ihn auch direkt in einem neuen Tablet einbauen. Erwartet werden das Xiaomi 15S Pro und Xiaomi Pad 7 Ultra. Zunächst wird der Chip aber nur in China zum Einsatz kommen. Für Qualcomm sind das trotzdem schlechte Nachrichten, denn wenn sich der XRING 01 bewährt, dann wird Xiaomi sicher häufiger auf den eigenen Chip setzen (Quelle: fonearena).