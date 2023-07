Bis jetzt konnte Samsung in den Galaxy-S23-Smartphones mit einem echten Alleinstellungsmerkmal punkten. Die Top-Smartphones aus Südkorea haben einen getunten Prozessor unter der Haube, den sonst niemand verwenden durfte. Genau das hat sich mit dem RedMagic 8S Pro geändert. Und das soll auch in Deutschland an den Start gehen.

RedMagic 8S Pro mit neuem Prozessor vorgestellt

Samsung durfte bisher exklusiv einen getunten Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm in seinen Galaxy-S23-Smartphones nutzen. Ab sofort ist diese Exklusivität Geschichte. Das RedMagic 8S Pro hat nämlich ebenfalls einen getunten Chip an Bord, der als Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition vermarktet wird. Laut Nubia erreicht der Prozessor über 1,7 Millionen Punkte im AnTuTu-Benchmark und gehört damit zu den schnellsten Smartphone-Chips auf dem Markt. Um die Leistung auch abliefern zu können, ist ein aktiver Kühler verbaut.

Doch nicht nur der Prozessor und die Kühlung des RedMagic 8S Pro stechen heraus. Das chinesische Smartphone punktet zudem mit einem 6,8-Zoll-OLED-Display mit 120 Hz und bis zu 1.300 Nits an Helligkeit. Nubia verbaut mit UFS 4.0 den aktuell schnellsten Speicher, der in dem Fall bei bis zu 1 TB liegt. Zudem gibt es bis zu 24 GB RAM. Ob wirklich die maximale Ausbaustufe nach Deutschland kommt, bleibt abzuwarten.

Ansonsten gibt es noch eine 50-MP-Hauptkamera, 8-MP-Weitwinkelkamera und an der Front eine 16-MP-Unter-Display-Kamera. Dadurch und durch das kompakte Design soll ein fast randloses Smartphone entstehen. Damit dem RedMagic 8S Pro nicht so schnell die Puste ausgeht, ist ein 6.000-mAh-Akku verbaut, der sich mit bis zu 80 Watt schnell wieder aufladen lässt. Das RedMagic 8S Pro+ mit gleicher Ausstattung aber 5.000-mAh-Akku und 165-Watt-Ladefunktion gibt es auch noch.

Im Video könnt ihr euch das Handy anschauen:

RedMagic 8S Pro: Teaser-Video zum Smartphone-Monster Abonniere uns

RedMagic 8S Pro kommt nach Europa

Die neue Version des RedMagic 8S Pro mit dem verbesserten Chip und der optimierten Kühlung soll laut Nubia auch nach Europa kommen. Ob wir wirklich alle Versionen mit bis zu 24 GB RAM und 1 TB Speicher erhalten, muss man abwarten. Auch ist unklar, ob beide Editionen hier angeboten werden. Der Vorgänger hat ab 649 Euro kostet, was ein richtig guter Preis wäre für diese Ausstattung.