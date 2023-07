Es dauert mal wieder etwas länger: Apples neue und revolutionäre Display-Technologie für die Apple Watch benötigt mehr Entwicklungszeit. Frühestens in zwei Jahren könnte es die Smartwatch mit einem neuartigen Micro-LED-Bildschirm geben.

Die aktuelle Generation der Apple Watch Series 8 und der Apple Watch Ultra verwendet nach wie vor einen LTPO-OLED-Bildschirm. Das Display ist hell und energieeffizient, doch der Hersteller will es noch besser machen und arbeitet an sogenannten Micro-LED-Bildschirmen.

Apple Watch mit Micro-LED: Frühestens 2026 einsatzbereit

Die sollen am Ende nicht nur technisch besser sein, sondern auch die Abhängigkeit von Samsung als Lieferant reduzieren. Dies dürfte sich für Apple auch in hören Margen früher oder später bemerkbar machen. Bis jetzt hat der iPhone-Hersteller wohl schon über eine Milliarde US-Dollar in die neue Display-Technik investiert.

Die wurde ursprünglich schon im nächsten Jahr erwartet, doch Anfang 2023 folgte bereits eine erste Berichtigung aus Insider-Kreisen. Demnach würde eine Apple Watch mit Micro-LED-Bildschirm erst im Frühjahr 2025 eine Möglichkeit darstellen. Doch auch dieser Termin ist nun nicht mehr zu halten.

So will das Marktforschungsunternehmen Trendforce von erneuten Fertigungsproblemen gehört haben und postuliert die Markteinführung der Technologie frühestens für das erste Quartal 2026 (Quelle: The Elec). Ursache seien Probleme im Zusammenhang mit hohen Herstellungskosten, die noch gelöst werden müssen. Dies muss erfolgen, bevor Apple mit der eigentlichen Massenproduktion beginnen kann.

Ergo: Bereits zum zweiten Mal kommt es damit zu einer Verschiebung von Apples ursprünglichen Plänen.

Kommt in jedem Fall im Herbst 2023 – watchOS 10 zusammen mit iOS 17:

Sehen dürften wir einen Micro-LED-Bildschirmen zuerst wohl in einer Apple Watch Ultra. Dieses Modell ist Apples Smartwatch-Flaggschiff und hat somit quasi ein Anrecht auf die jeweils neueste Technologie.

Vorteile der neuen Display-Technologie

Derartige Micro-LED-Bildschirme bieten gegenüber den derzeit verwendeten LTPO-OLED-Bildschirmen einige Vorteile:

Energieeffizienter – entsprechend dürften sich die Akkulaufzeiten der Smartwatches erhöhen.

Im Vergleich zu OLEDs ist die Gefahr des Einbrennens des Bildschirms viel geringer.

Micro-LEDs besitzen eine längere Lebensdauer.

Verbesserter Kontrast und schnellere Reaktionszeiten.

Farben sind besser und heller.

Kurzum: Die neue Display-Technologie gleicht einer Revolution. Berichten zufolge sollen die Inhalte auf derartigen Bildschirmen wie „auf Glas gemalt“ aussehen. Sehr vielversprechend.

Auch sollen Micro-LEDs in Zukunft bei iPhones und anderen Geräten zum Einsatz kommen. Doch dies ist noch Zukunftsmusik. Zunächst muss Apple die Praktikabilität für die Apple Watch noch unter Beweis stellen und die aktuellen Probleme lösen.

