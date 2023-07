In diesem Jahr werden Apples Kundinnen und Kunden umdenken müssen, denn der iPhone-Hersteller stellt einen beliebten Anschluss beim iPhone 15 aufs Abstellgleis. Doch nicht nur Apples neues Handy ist betroffen, Änderungen drohen auch den AirPods.

Lightning hat offensichtlich ausgedient. Schon seit Monaten pfeifen es die Spatzen von den Dächern der Gerüchteküche: Apple wird beim kommenden iPhone 15 jetzt USB-C verbauen.

Nicht nur beim iPhone 15: AirPods Pro erhalten USB-C

Obwohl USB-C schon seit Jahren bei Mac und iPad Verwendung findet, beharrte Apple beim iPhone auf den im Jahr 2012 etablierten Lightning-Anschluss. Nachdem die EU Apple jedoch spätestens nächstes Jahr keine andere Wahl lässt, ist der Weg hin zu USB-C frei und Apples rigorose Entscheidung steht. Der große Umbruch ist nicht mehr aufzuhalten.

Doch nicht nur das iPhone 15 ist betroffen. Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman verrät, dass es auch Änderungen bei den AirPods geben wird. So geht er davon aus, dass die AirPods Pro zeitgleich mit der Vorstellung des iPhone 15 ein neues Ladegehäuse mit einem USB-C-Anschluss erhalten werden (Quelle: Bloomberg).

Die aktuellen AirPods Pro wurden erst letztes Jahr vorgestellt, damals noch mit Lightning-Port:

Der Lightning-Port wird so immer mehr aus Apples Welt verdrängt, eine Zukunft hat der einst innovative Anschluss demnach nicht mehr.

AirPods erhalten Gehörtest-Feature

Apropos AirPods Pro. Die werden demnächst wohl mit einer wichtigen Gesundheitsfunktion ausgestattet. Laut Gurman arbeitet Apple an einem integrierten Hörtest. So sollen die AirPods verschiedene Töne im Ohr des Nutzers abspielen. Mittels der Reaktionen des Nutzers kann ein solcher Hörtest dann auf mögliche Hörprobleme hinweisen.

Apple liegt also die Hörgesundheit seiner Kundinnen und Kunden am Herzen. Ähnlich der EKG-App auf der Apple Watch, die mögliche Herzprobleme erkennen kann, wird die neue Hörtestfunktion der AirPods die Hörgesundheit in den Mittelpunkt stellen.

Doch damit sollen Apples Bemühungen nicht enden. Der neuartige Hörtest kommt wohl noch in diesem Herbst, doch auf lange Sicht möchte Apple weitere Gesundheitssensoren in die AirPods-Hardware integrieren. Beispielsweise in Arbeit befindet sich eine Messung der Körpertemperatur über den Gehörgang. Doch auf diese müssen wird dann noch etwas länger warten.

Schon sicher und angekündigt im Zuge von iOS 17 ist indes eine adaptive Audiofunktion für die AirPods Pro. Mit der wird dann dynamisch zwischen Transparenz- und Geräuschunterdrückungsmodus umgeschaltet, je nach Umgebung.