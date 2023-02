Bereits für das kommende iPhone 15 erwartet die Branche Apples Wechsel vom Lightning- zum USB-C-Anschluss. Danach sind auch die AirPods endlich an der Reihe. Ein Bastler aus der Schweiz kommt dem Hersteller jedoch nun zuvor und verkauft schon jetzt die AirPods Pro mit dem neuen Anschluss beziehungsweise stellt die notwendigen Teile für Hobby-Bastler zur Verfügung.

Apple Facts

Die EU will es so und Apple wird dem folgen. Ergo: Wahrscheinlich schon das iPhone 15 wird mit USB-C statt Lightning ausgestattet sein. Jedoch werden wohl erst danach auch die AirPods beziehungsweise deren Ladehüllen als letzte Bastion des bisherigen Anschlusses fallen. So lange will Ken Pillonel aus der Schweiz nicht warten.

Schneller als das iPhone 15: AirPods Pro mit USB-C-Anschluss

Der bastelte bereits einen USB-C-Anschluss in ein iPhone X und auch in die Ladehülle für die normalen AirPods, jetzt sind die AirPods Pro dran. Beweggrund für ihn ist Apples nicht akzeptable Haltung bezüglich der Reparatur. Eine solche ist normalerweise von Apple nicht vorgesehen, stattdessen werden defekte Ladehüllen entsorgt beziehungsweise recycelt. Für Pillonel ein absolutes Unding und so nahm er sich den AirPods Pro an. Dessen Ladehülle lässt sich sogar noch relativ einfach „öffnen“.

Im Video erklärt er dann die einzelnen Schritte und bietet in seinem Onlineshop auch das benötigte Flex-Kabel mit USB-C-Port für knapp 35 Schweizer Franken an. Sollte also der Lightning-Anschluss der eigenen AirPods Pro defekt sein, kann dieser in Eigenregie gleich gegen einen zukunftssicheren USB-Anschluss getauscht werden.

Übrigens: Wenn beim Versuch der Reparatur das Gehäuse doch kaputt geht, dann stellt der findige Bastler auch gleich noch Vorlagen für ein neues Gehäuse aus dem 3D-Drucker zur Verfügung (Projekt bei GitHub).

Nicht-Bastler können Komplettpaket kaufen

Im Shop gibt es aber auch gleich die AirPods Pro (Ladehülle und Ohrhörer) mit USB-C-Anschluss als modifiziertes Neugerät zu kaufen – Kostenpunkt 299 Schweizer Franken. Wichtig zu wissen: Es handelt sich dabei um die 1. Generation mit MagSafe-Anschluss. Auch das erwähnte Flex-Kabel funktioniert nur mit den AirPods Pro der ersten Generation. Eine Lösung fürs aktuelle Modell der 2. Generation existiert also noch nicht. Sowohl das Kabel als auch das modifizierte Neugerät sollen laut Webshop Ende April verfügbar sein.

