Xiaomi 15 Ultra vorgestellt: Genau so muss ein Kamera-Flaggschiff heute aussehen

Xiaomi hat mit dem 15 Ultra sein neuestes High-End-Smartphone offiziell vorgestellt. Das Handy setzt auf ein 6,73 Zoll großes OLED-Display, den Snapdragon 8 Elite und eine beeindruckende Kameraausstattung von Leica. Auch die deutschen Preise stehen fest.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 2. März 2025: Xiaomi bringt das 15 Ultra auch nach Deutschland. Ab sofort ist es ist in den Farben Black, White und Silver Chrome erhältlich und wird in zwei Speichervarianten angeboten. Die Version mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher kostet 1.499,90 Euro, während die 1-TB-Variante für 1.699,00 Euro erhältlich ist. Bis zum 16. März gibt es die größere Speicherversion zum reduzierten Early-Bird-Preis von 1.499,90 Euro. Zudem erhalten Käufer während dieser Aktion den Xiaomi Projector L1 im Wert von 199,00 Euro kostenlos (solange der Vorrat reicht). Dasselbe Angebot gilt für die 512-GB-Variante, jedoch ohne Preisnachlass.

Anzeige

Originalmeldung vom 28. Februar 2025:

Xiaomi 15 Ultra setzt auf High-End-Hardware

Mit dem Xiaomi 15 Ultra bringt der chinesische Hersteller ein weiteres Premium-Smartphone auf den Markt, das bei den wenigsten Kunden Wünsche offen lassen dürfte.

Anzeige

Das 6,73 Zoll große LTPO-Display erreicht laut Hersteller eine maximale Helligkeit von 3.200 Nits und bietet eine adaptive Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz. HDR10+ und Dolby Vision sorgen für eine noch bessere Bildqualität. Für eine schnelle Performance setzt Xiaomi auf den Chip Snapdragon 8 Elite, kombiniert mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB Festspeicher.

Besonderes Augenmerk liegt erneut auf der Kamera: Xiaomi verbaut ein Quad-Kamera-System von Leica mit einer neuen 1-Zoll-Hauptkamera mit 50 MP und optischem Bildstabilisator. Hinzu kommen ein 50-MP-Ultraweitwinkel, ein 50-MP-Teleobjektiv mit 3-fachem Zoom sowie eine 200-MP-Periskopkamera mit 4,3-fachem optischen Zoom.

Das Smartphone unterstützt 8K-Videoaufnahmen, einen professionellen LOG-Modus und eine speziell entwickelte Videostabilisierung. Die 32-MP-Frontkamera ermöglicht zudem 4K-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde.

Anzeige

Der Akku des Xiaomi 15 Ultra bietet mit 6.000 mAh eine beachtliche Kapazität und unterstützt kabelgebundenes Schnellladen mit 90 Watt sowie kabelloses Laden mit 80 Watt. Reverse Wireless Charging ist ebenfalls möglich (Quelle: Xiaomi China).

Preis und Verfügbarkeit des Xiaomi 15 Ultra

In China kommt das Xiaomi 15 Ultra am 3. März in den Farben Schwarz, Silber, Grün und Weiß auf den Markt. Die Preise beginnen bei umgerechnet rund 860 Euro für die Variante mit 12/256 GB. Das Modell mit 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB Festspeicher kostet rund 1.030 Euro. Eine spezielle Version mit Satellitenkommunikation schlägt mit 1.060 Euro zu Buche. Am 2. März 2025 findet der globale Launch statt. Dann erfahrt ihr auch die Preise für Deutschland.

Kann Xiaomi auch bei Flip-Phones überzeugen?

Anzeige

Das beste Flip-Phone 2024: Samsung vs. Xiaomi vs. Moto Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.