Xiaomi 15 Ultra erhält Technik von Samsung, die sogar dem Galaxy S25 Ultra fehlt

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi setzt beim neuen 15 Ultra ausgerechnet auf Samsungs eigene 200-Megapixel-Kameratechnologie – und könnte damit das Galaxy S25 Ultra in Bedrängnis bringen. Mit einem mächtigen Quad-Kamera-Setup und der Leica-Partnerschaft greift Xiaomi den Kamera-Thron an.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Xiaomi 15 Ultra erhält 200-MP-Kamera von Samsung

Mit einem gewaltigen Kamera-Modul im Leica-Look macht das Xiaomi 15 Ultra bereits optisch klar, wo die Reise hingehen soll. Das Herzstück ist ausgerechnet Samsungs eigener 200-Megapixel-ISOCELL-HP9-Sensor, den die Koreaner selbst gar nicht in ihren Smartphones verbauen. Zusammen mit einem 50-MP-Hauptsensor von Sony, einer 50-MP-Ultraweitwinkel-Kamera und einem 50-MP-Teleobjektiv erweitert das neue 200-MP-Teleobjektiv das beeindruckende Kamera-Arsenal (Quelle: SamMobile).

Anzeige

Xiaomi würde im 15 Ultra also ein 200-MP-Teleobjektiv einsetzen, das zwar von Samsung stammt, dem Galaxy S25 Ultra jedoch vorenthalten wird. Mit einer so hohen Auflösung könnte Xiaomi einen Zoom ermöglichen, der die Bildqualität der Konkurrenz deutlich übertrifft. Es wäre zumindest ein echtes Alleinstellungsmerkmal.

Technisch soll das Xiaomi 15 Ultra auch ansonsten ordentlich aufgerüstet werden. Wie in allen High-End-Modellen soll der Snapdragon 8 Elite im Inneren werkeln. Dazu gibt es viel Arbeitsspeicher und internen Speicher, einen großen Akku und ein schickes Design.

Anzeige

Xiaomi-Event steht an

Das Xiaomi 15 und 15 Ultra sollen bereits am 2. März 2025 offiziell vorgestellt werden. Spätestens dann erfahrt ihr, was das neue Ultra-Handy des chinesischen Herstellers drauf hat. Im Fokus soll wie jedes Jahr die Leica-Kamera stehen. Bleibt zu hoffen, dass diese in Kamera-Tests wirklich überzeugen kann. Zuletzt schnitten Huawei, Google, Samsung und andere Hersteller besser ab.

Xiaomi will auch die Mittelklasse erobern:

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.