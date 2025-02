Xiaomi Pad 7 (Pro): Euro-Preise für brandneue Android-Tablets durchgesickert

Xiaomi hat vor einigen Monaten in China mit dem Pad 7 und Pad 7 Pro zwei neue Android-Tablets vorgestellt. Bisher gab es die beiden Modelle nur per Import in Deutschland. Das soll sich aber bald ändern. Neben den Xiaomi-15-Smartphones sollen auch die neuen Tablets nach Europa kommen. Schon jetzt sind die Preise dafür aufgetaucht.

Xiaomi Pad 7 (Pro) zu attraktiven Preisen

Mit dem Xiaomi Pad 7 und Pad 7 Pro bringt das chinesische Unternehmen schon bald zwei neue Android-Tablets nach Europa. Dort geht es bei umgerechnet 260 Euro los. Bei uns wird es deutlich teurer (Quelle: Gizmochina).

So sollen die Euro-Preise für die neuen Xiaomi-Tablets aussehen:

Xiaomi Pad 7 (128 GB + 8 GB RAM): 429 Euro

Xiaomi Pad 7 (256 GB + 8 GB RAM): 469 Euro

Xiaomi Pad 7 Pro (256 GB + 8 GB RAM): 529 Euro

Xiaomi Pad 7 Pro (512 GB + 12 GB RAM): 629 Euro

Das Xiaomi Pad 6 startete in Deutschland für 399 Euro. Die neuen Modelle werden also etwas teurer. Dafür erhaltet ihr aber eine etwas bessere Hardware, große und gute Displays und auch KI-Verbesserungen. Es wird weiterhin 144-Hz-Displays geben, Qualcomm-Chips und eine Größe von 11,2 Zoll. Damit konkurriert Xiaomi direkt mit Samsung und Apple.

Bietet Xiaomi dieses Mal Zubehör an?

Die Xiaomi-Tablets an sich waren immer grundsolide. Sie bieten eine gute Ausstattung, hohe Leistung und lange Akkulaufzeit. Die Software wird auch immer besser für große Displays optimiert. Schwer war es bisher nur, anständiges Zubehör dafür zu bekommen – obwohl Xiaomi dieses in China anbietet. Es wäre als super, wenn dieses Mal auch einiges an Zubehör nach Europa käme, damit ihr das volle Potenzial der Tablets ausschöpfen könnt. Vorgestellt wurde es schon, jetzt muss es nur für Europa angepasst werden.

Ob und was alles mit dem Xiaomi Pad 7 und Pad 7 Pro eingeführt wird, erfahrt ihr Anfang März. Dann sollen die neuen Tablets ihr Debüt in Europa feiern.

Im Video könnt ihr euch das Xiaomi Pad 7 im Einsatz anschauen:

