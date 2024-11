Otto verkauft aktuell einen großen Laptop zum kleinen Preis

Wenn ihr auf der Suche nach einem großen Laptop seid, auf dem ihr alles besser erkennen könnt, das euch aber kein Vermögen kostet, dann solltet ihr bei Otto reinschauen. Dort erhaltet ihr ein Modell von HP mit solider Ausstattung zu einem wirklich fairen Preis.

Otto verkauft HP-Laptop für 399 Euro

Die Auswahl an Laptops ist riesig. Es gibt kleine, normale und große Modelle in Preisbereichen von ein paar Hundert bis mehreren Tausend Euro. Wenn ihr ein solides Arbeitsgerät mit 17,3-Zoll-Display sucht, dann solltet ihr bei Otto reinschauen. Dort wird der HP 17-CN3264NG für nur 399 Euro verkauft (bei Otto anschauen).

HP 17-CN3264NG Notebook mit Windows 11 und 17,3-Zoll-Display Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 12:15 Uhr

Für den Preis von 400 Euro bekommt ihr ein anständiges Notebook mit Intel-Core-i5-Chip, 8 GB RAM, 512 GB internem Speicher und dem großen 17,3-Zoll-IPS-Display mit recht dünnen Rändern. Mit knapp über 2 kg ist das große Laptop aber auch nicht zu schwer, wenn ihr es mitnehmen wollt.

Bei dem HP-Laptop ist alles dabei, damit ihr direkt durchstarten könnt. Als Betriebssystem gibt es Windows 11 und somit die neueste Version von Microsoft. Ihr habt unzählige Anschlüsse von USB-A über USB-C bis hin zu HDMI zur Verfügung. So könnt ihr auch einen externen Monitor anschließen. Eine Webcam ist genauso vorhanden wie Stereo-Lautsprecher.

Für wen lohnt sich der Kauf dieses HP-Laptops?

Im Grunde genommen für alle, die einen großen Laptop suchen, der genug Leistung für alle normalen Aufgaben am Schreibtisch hat. Klar, ihr könnt damit jetzt nicht die neuesten Spiele zocken, aber für Casual-Games reicht die Iris-Grafik durchaus aus. Die 8 GB RAM sind zwar wirklich knapp bemessen, doch das liegt am Ende am günstigen Preis. Für etwa 45 Euro könnt ihr den Arbeitsspeicher ganz einfach selbst verdoppeln (bei Amazon anschauen). Das könnt ihr aber auch später machen, wenn ihr merkt, dass es für euch zu wenig RAM ist.

