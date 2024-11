Perfekte Ergänzung für eure Fritzbox: WLAN-Repeater aktuell zu Schnäppchenpreisen erhältlich

Wenn ihr Probleme mit eurem WLAN habt und eine Fritzbox besitzt, dann könnt ihr euer kabelloses Netzwerk kinderleicht verbessern. Aktuell gibt es die passende Hardware dafür günstiger bei verschiedenen Händlern. Mit nur einem Knopfdruck könnt ihr all eure Empfangsprobleme lösen und euer WLAN auf ein neues Level heben.

Mesh-WLAN-Repeater von AVM günstiger

Eine moderne Fritzbox erzeugt bereits ein solides WLAN. Doch oft sind viele Störquellen vorhanden, die das Signal nachhaltig verschlechtern und damit für unnötige Probleme beim Surfen im Netz mit dem Laptop, Smartphone oder Tablet sorgen. Besonders wenn ihr weite Strecken überbrücken wollt, dann geht es im Grunde nicht mehr ohne Repeater. Amazon verkauft aktuell den „Mesh Repeater 600“ für knapp über 30 Euro (bei Amazon anschauen).

AVM FRITZ!WLAN Mesh Repeater 600 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 07:28 Uhr

Der WLAN-Repeater wird direkt in die Steckdose gesteckt und über WPS eingerichtet. Dazu drückt ihr einmal den WPS-Knopf am neuen WLAN-Repeater und danach den WPS-Knopf an eurer Fritzbox. Das war es schon. Nach wenigen Minuten ist das WLAN erweitert. Da hier die Mesh-Technologie zum Einsatz kommt, habt ihr dadurch kein zweites WLAN erzeugt, sondern bewegt euch nahtlos in einem vergrößerten WLAN. Kleine Einschränkung: Der günstige Repeater nutzt noch den 802.11n-Standard im 2,4-GHz-Bereich und maximal 600 MBit/s.

Stärkere WLAN-Repeater auch im Angebot

Habt ihr eine brandneue Fritzbox, die Wi-Fi 6 unterstützt, könnt ihr bei Amazon den „Repeater 1200 AX“ von AVM für knapp unter 70 Euro kaufen (bei Amazon schauen). Das ist ebenfalls der Bestpreis im Netz. Durch modernste Technologien wird das WLAN-Signal dadurch noch einmal viel besser.

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX (Wi-Fi 6 Repeater mit zwei Funkeinheiten: 5 GHz-Band (bis zu 2.400 MBit/s Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 09:48 Uhr

Reicht euch selbst das nicht und ihr benötigt noch mehr Leistung, könnt ihr zum „Repeater 6000“ mit drei Sendeeinheiten greifen. Dieser kostet bei MediaMarkt aktuell nur 189 Euro:

AVM FRITZ!Repeater 6000 (WiFi 6 Repeater mit drei Funkeinheiten: 5 GHz (2 x bis zu 2.400 MBit/s), 2, Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 09:23 Uhr

Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Mit nur einem richtig platzierten WLAN-Repeater von AVM habe ich mein WLAN-Signal vom Wohnzimmer, was im Arbeitszimmer kaum ankam, so stark verbessert, dass ich nicht nur in der ganzen Wohnung perfekten WLAN-Empfang habe, sondern auch im Großteil des Gartens. Die Investition hat sich extrem ausgezahlt. Habt ihr viel mehr Fläche abzudecken, könnt ihr auch mehrere Geräte einsetzen.

So holt ihr alles aus eurer Fritzbox heraus:

