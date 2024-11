Werwölfe mit App: Hier geht es schnell zur Sache – und Fans lieben es

Für spannende Spielrunden mit eurer Familie und Freunden ist Werwolf immer eine beliebte Wahl. Das Spiel gibt es auch mit einer App. Alles, was ihr dazu wissen müsst – in unserem Kauftipp!

Spannendes Gesellschaftsspiel für bis zu 10 Personen

Werwolf wird am besten in einer größeren Gruppe gespielt. Dann bringt es am meisten Spaß und es kann viel diskutiert und vermutet werden. Es ist aber grundsätzlich ab drei Personen spielbar. Das Spiel wird für Personen ab neun Jahren empfohlen. Derzeit ist es bei Amazon und Thalia erhältlich.

Werwölfe – Vollmondnacht | Gesellschaftsspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 15:47 Uhr

Rollenspiel, bei dem getrickst werden muss

Im Spiel nehmt ihr verschiedene Rollen ein. Entweder gehört ihr zu den Werwölfen oder zu den Dorfbewohnern – und euer Ziel ist es mit geschickten Tricks, vielleicht auch kleinen Lügen oder Unklarheiten, eurem Team zum Sieg zu verhelfen.

Dabei ist es wichtig, dass ihr eure Identität möglichst lange verheimlichen könnt. Wenn ihr sie preisgebt, könnt ihr ganz schnell von den anderen Spielern aus dem Spiel gewählt werden, damit diese ihr Team stärken können.

App ergänzt das Spielvergnügen

Die App, die genutzt werden kann, aber keinesfalls notwendig ist, kann insbesondere bei kleineren Gruppen hilfreich sein, da sie die Position des Spielleiters übernimmt. Solltet ihr Erweiterungspacks für Werwolf erwerben, ist die App auch hierfür ausgelegt und ein hilfreicher Begleiter.

Die App ist aber nur für die Werwolf-Spiele aus dem Ravensburger Verlag vorgesehen, andere funktionieren hier leider nicht. Für alle Fans der Reihe von J.K. Rowling gibt es übrigens eine „Harry Potter“-Edition von Werwolf.

Werwolf als ideales Weihnachtsgeschenk

Falls ihr noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken seid, könnte Werwolf eine ideale Idee für alle Spielefreunde sein. Das Spiel ist allgemein beliebt und auch schon für Kinder geeignet.

Vielleicht könnt ihr den Weihnachtsabend mit einer Runde Werwolf ausklingen lassen oder die Wartezeit bis Mitternacht an Silvester mit ein paar Runden Werwolf in eurer Gruppe verbringen.

