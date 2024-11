Tod durch Baum: Ich liebe diesen Fantasy-Krimi, der bizarrer nicht sein könnte

Ihr wisst nicht, was ihr jetzt oder über die Feiertage lesen wollt? Kein Problem, denn ich habe einen richtig großen Tipp für Fantasy- und Krimi-Fans: The Tainted Cup von Robert Jackson Bennett.

In The Tainted Cup wächst ein Baum aus dem Mordopfer heraus

Ein bisschen Sherlock Holmes, ein paar mordende Bäume und ein Prise der Animeserie Attack on Titan – das passt super zusammen! Jedenfalls werdet ihr mir da sicherlich zustimmen, sobald ihr The Tainted Cup von Robert Jackson Bennett gelesen habt.

In The Tainted Cup muss der noch junge Detektiv-Assistent Dinios Kol eine Mordszene besichtigen – das Problem: Ein riesiger Baum wächst aus der Brust des Opfers heraus, und die Pflanze könnte auch noch hochansteckend sein.

Gemeinsam mit der recht exzentrischen Detektivin Ana Dolabra muss Din quer durch ein von bizarrer Magie durchtränktes Land reisen, um die sich mehrenden Morde aufzuklären. Von draußen attackieren gigantische Leviathane die riesigen Mauern, welche die Menschen vor der Vernichtung schützen sollen. Und irgendwie hängt das alles zusammen – aber wie nur?

Der Protagonist Din ist selbst auch faszinierend: Denn er gehört zu den sogenannten Engravern, die sich mithilfe von Düften an jede Einzelheit erinnern können. In dieser Welt wird das Blut der Leviathane benutzt, um Menschen magisch zu verbessern – aber all das hat auch seinen Preis.

The Tainted Cup (auf Amazon ansehen) sprudelt nur so vor kreativen Ideen und einer Kriminalgeschichte, die bis zum Ende spannend bleibt und logisch durchdacht ist. Falls ihr nach The Tainted Cup noch weiterlesen möchtet, müsst ihr auch nicht mehr allzu lange warten: Der nächste Teil, A Drop of Corruption, soll im April 2025 erscheinen. Bis jetzt ist The Tainted Cup leider nur im Original auf Englisch verfügbar – aber das ändert sich hoffentlich bald.

Robert Jackson Bennett begeistert mit origineller Mindfuck-Fantasy

Ich habe bereits zuvor eine Fantasy-Trilogie von Robert Jackson Bennett gelesen – und die gehört ebenso zu den originellsten, cleversten und spannendsten Fantasy-Reihen, die ich kenne.

Es handelt sich um die Founders-Trilogie (auf Amazon ansehen), eine Buchreihe, bei der das Magiesystem einer Programmiersprache für die Realität ähnelt – sozusagen also Worte, die in Gegenstände eingraviert werden können, um deren Verhalten zu ändern.

In der Trilogie folgt ihr einer Gruppe von spannenden Charakteren, die verrückte Überfälle durchführen müssen, um böse Mächte daran zu hindern, die Welt buchstäblich abzuschalten. Ihr wollt mehr wissen? Dann kann ich euch sehr das erste Buch empfehlen: Foundryside (auf Amazon ansehen) heißt die originale Version auf Englisch, aber ihr könnt euch genauso gut die deutsche Übersetzung Der Schlüssel der Magie: Die Diebin (auf Amazon ansehen) holen.

