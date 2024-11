Stalker 2: Shader werden kompiliert - So löst ihr das Problem

Bei jedem Start von Stalker 2: Heart of Chornobyl werden am PC die Shader kompiliert. Der Vorgang kann dabei mehrere Minuten in Anspruch nehmen. Glücklicherweise gibt es zwei Möglichkeiten die Wartezeit zu verkürzen. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Wozu dienen Shader?

Bei jedem Start von Stalker 2 werdet ihr mit dem Ladebildschirm konfrontiert, der am unteren Bildschirmrand mit folgendem Hinweis aufwartet: "Shader werden kompiliert. Bitte warten...".

Anzeige

Doch was sind Shader überhaupt? Schnell zusammengefasst beeinflussen Shader die Pixel eines Videospiels mithilfe von mathematischen Prozessen. So nehmen sie beispielsweise Einfluss auf visuelle Effekte, sowie Licht- und Schattenstimmungen.

Damit Stalker 2 reibungslos auf eurem PC läuft, wird der Prozess der Shader-Kompilierung bereits beim Start des Spiels durchgeführt. Für gewöhnlich dauert dieser Vorgang nur beim ersten Start etwas länger, weil die kompilierten Shader gespeichert werden sollten. Bei Stalker 2 scheint dies allerdings vorerst nicht der Fall zu sein.

Anzeige

Problem der Shader-Kompilierung lösen

Grund für den langen Kompilierungsprozess könnte die unbegrenzte Framerate sein. Diese sorgt beim Start von Stalker 2 für eine hohe CPU-Auslastung, was den Ladevorgang in die Länge zieht. Das Problem könnte sich also durch die spielinterne Begrenzung der FPS lösen lassen.

Startet Stalker 2 auf dem PC.

Wählt "Optionen".

Wählt den Reiter "Anzeige".

Verringert unter "Bildkontrolle" die Bildfrequenz (auf wahlweise 30 oder 60 FPS)

Anzeige

Sorgt dieser Schritt für keine Besserung, müsst ihr nicht die Flinte ins Korn werfen. Auf NexusMods steht bereits eine Modifikation zum Download bereit, die sich dem Problem annimmt. Ladet die Datei herunter und extrahiert sie im Stalker 2-Ordner "Paks". Die Standard-Dateipfade lauten auf Steam und Xbox-App wie folgt:

C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl\Stalker2\Content\Paks

C:\XboxGames\S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl (Windows)\Content\Stalker2\Content\Paks

Auf der Suche nach weiteren nützlichen Tipps und Tricks zu Stalker 2: Heart of Chornobyl? Hier werdet ihr fündig:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.