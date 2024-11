Stalker 2: "Keine Ehre unter Dieben" lösen

In der Quest "Keine Ehre unter Dieben" von Stalker 2: Heart of Chornobyl sollt ihr eine verschollene Lieferung aufspüren, dem Anführer der sogenannten Meute gehört. Wie ihr die Quest lösen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Der Weg ins Gebäude

"Keine Ehre unter Dieben" ist eine Nebenmission von Stalker 2. Ihr erhaltet sie vom Händler Huron in Schlackeberg. Dieser bittet euch darum eine verloren gegangene Lieferung wiederzubeschaffen.

Euer erstes Ziel führt euch zu diesem Haus. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Aufgabe führt euch zunächst zu einem Gebäude, dessen Zugang verriegelt ist. Hinter dem Haus befinden sich zwei Container. Einen davon könnt ihr betreten, indem ihr die Kisten darin mit eurem Messer zerschlagt. So eröffnet sich euch der Weg zum zweiten Container.

Klettert über die Kisten im zweiten Container, um wieder ins Freie zu gelangen und springt dann vom Container auf den Bagger. Der Baggerlöffel hat ein Loch in das Dach des Gebäudes gerissen. Ihr gelangt über den Ausleger und den Löffelstiel des Baggers ins Innere des Gebäudes.

Folgt dem Pfad Bild für Bild, um ins Haus zu gelangen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Plündert alle darin befindlichen Leichen. Eine davon trägt ein PDA bei sich, durch welches offenkundig wird, dass die Kuriere überfallen wurden und die Lieferung anschließend ins Kesselhaus gebracht wurde.

Bevor ihr euch auf zum Kesselhaus macht, bereitet euch auf einen harten Kampf vor. Sieben Feinde erwarten euch in der Fabrik. Ein Scharfschütze hält Ausschau auf dem Dach und bemerkt eure Anwesenheit relativ schnell, wenn ihr nicht vorsichtig seid.

Dozent töten oder am Leben lassen?

Sobald ihr die Gegner ausgeschaltet habt, müsst ihr das Kesselhaus betreten und dort die Innentreppen nach oben steigen. Durch eine Luke gelangt ihr ins Büro der Fabrik, wo sich Dozent, der Chef der Bande, aufhält.

Wie wollt ihr mit Dozent verfahren? Ihr habt die Wahl. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Er macht euch folgenden Vorschlag: Ihr könnt die Lieferung haben und bekommt obendrein die Informationen zu einem Versteck des Schah, wenn ihr ihn im Gegenzug am Leben lasst.

Geht ihr den Deal ein, erhaltet ihr eine neue Markierung auf der Karte: Versteck des Schahs. Darin enthalten ist die SMG Schahs Freund inklusive 160 Schuss. Obendrein erhaltet ihr von Huron nach Abgabe der Lieferung eine Missionsbelohnung von 1.600 Marken.

Tötet ihr Dozent, verbleibt das Versteck des Schahs ein Geheimnis und die SMG kann nicht geborgen werden. Die Missionsbelohnung bleibt hingegen dieselbe (1.600 Marken).

Das Versteck des Schahs befindet sich nordwestlich von Schlackeberg. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Vergesst nach eurer Entscheidung nicht all die Bandenmitglieder zu looten, die ihr auf dem Weg hierher ausgeschaltet habt. Besondere Items lassen sich auf dem Fabrikgelände sonst nicht finden. Macht euch anschließend auf den Weg zurück, um die Belohnung einzukassieren.

Auf der Suche nach weiteren Tipps und Tricks zu Stalker 2: Heart of Chornobyl? In folgendem Guide werdet ihr fündig:

