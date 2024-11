Stalker 2: "Budmo!"-Quest lösen

In der Quest Budmo! von Stalker 2: Heart of Chornobyl bitten euch Mischa und Grischa von Schlackeberg ihrem Freund Wodka ins Versteck zu bringen. Leider wissen die beiden aber nicht mehr genau, welches Versteck das richtige ist. Wie ihr die Quest lösen und guten Loot abstauben könnt, erfahrt ihr hier.

Stehlen oder Belohnung kassieren?

Bei der Budmo!-Nebenquest müsst ihr drei Verstecke aufsuchen und jeweils einen Kosakenwodka in den Rucksäcken platzieren. Habt ihr selbst keinen Wodka, könnt ihr einfach die Flaschen vom Tisch nehmen, an dem eure Auftraggeber Grischa und Mischa sitzen. Ihr werdet von den beiden höflichst darum gebeten die Rucksäcke nicht zu plündern. Anderenfalls gibt es keine Belohnung.

Legt eine Flasche Kosakenwodka in jedes Versteck, wenn ihr die Belohnung erhalten wollt. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Haltet ihr euch an die Abmachung, werdet ihr 1.700 Marken reicher. Im Vergleich dazu bieten die Rucksäcke allerdings weitaus kostbareren Loot, wie beispielsweise Waffen und Aufsätze. Entscheidet ihr euch also für die Plünderung und gegen die Belohnung, ist es wichtig zu wissen, dass ihr nur zwei Verstecke looten könnt.

Kommt ihr beim dritten Versteck an, ist der Rucksack nämlich leer und ihr stoßt auf den Besitzer Panas Schun, der nicht ganz so glücklich über eure Entscheidung ist und das Feuer auf euch eröffnet. Er trägt ein AR416-Sturmgewehr bei sich, welches nach dem Kampf ebenfalls in euren Besitz übergehen kann.

Im Folgenden zeigen wir euch die genauen Fundorte aller Verstecke und verraten euch, was sich in den Rucksäcken befindet. Wollt ihr die Sachen stehlen, solltet ihr zuerst die zwei Verstecke aufsuchen, die die interessanteste Beute für euch beinhalten.

Das Versteck beim Giftloch

Hier findet ihr das Versteck beim Giftloch. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Valik Dämlacks AKM-74S

Optiker-Gasmaske

1x RGD-5 (Handgranate)

20x 9x18 MM PST (Pistolenmunition)

Wie der Name schon verrät, befinden sich hier Reihenweise Giftpfützen und Giftwolken. Ihr könnt die Gefahren aber ganz leicht außen herum umgehen und die Höhle ohne weitere Gefahren betreten.

Das Versteck beim Haufen aus Betonblöcken

Hier findet ihr das Versteck beim Haufen aus Betonblöcken. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

M10 Gordon (Maschinenpistole)

RNBW-2X-Zielfernrohr

Pistolen-PBS-Schalldämpfer

.45 ACP FMJ (Maschinenpistolenmunition)

Bei den Betonblöcken befinden sich einige mutierte Ratten, die ihr vor der Suche nach dem genauen Versteck-Fundort loswerden solltet. Stellt euch auf eine erhöhte Ebene, wenn sie euch zu nahe kommen und ihr seid die lästigen Biester im Nullkommanichts wieder los.

Das Versteck beim Strommast

Im Vogelnest ist das Versteck beim Strommast. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Mondlicht-Artefakt (Mittlerer Elektrizitätsschutz, mittlere Strahlung)

Blitz-Artefakt (Schwacher Elektrizitätsschutz, schwache Strahlung)

Hilka-Detektor (entdeckt Artefakte auf größere Entfernung)

Beim Strommast-Versteck bekommt ihr es mit wilden Hunden zu tun. Ihr könnt über einen Baumstamm direkt auf den Strommast klettern und die Hunde hier gefahrlos ausschalten. Der Rucksack befindet sich in einem Vogelnest auf dem Mast.

Auf der Suche nach Tipps und Tricks für das Überleben in Stalker 2: Heart of Chornobyl? Dann haben wir hier genau das Richtige für euch:

