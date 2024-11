Stalker 2: "Eine Nadel im Heuhaufen" lösen

In der Zwischenquest "Eine Nadel im Heuhaufen" von Stalker 2: Heart of Chornobyl ist es eure Aufgabe Blinzler zu finden. Wie ihr die Mission erfolgreich abschließt und dabei die meisten Belohnungen abstauben könnt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Das Lager für Strahlungswarnschilder aufsuchen

Bei "Eine Nadel im Heuhaufen" handelt es sich um eine Zwischenmission der Hauptquest Hinter den sieben Siegeln, die wiederum die optionale Folgequest "Ein Kinderspiel" für euch bereithält.

Die Mission führt euch zum Lager für Strahlungswarnschilder nordöstlich von Zalissja, wo eine Bande von Banditen haust. Im Hof könntet ihr unter Umständen bereits auf wilde Hunde stoßen, die euch anfallen.

Wenn ihr nach einer friedlichen Lösung sucht, lasst die Waffen im Holster und macht euch zügig auf in den ersten Stock des Gebäudes. Hier trefft ihr auf den Banditenanführer namens Fratze. Der will euch allerdings nicht so ohne Weiteres verraten, wo sich das Missionsziel Blinzler aufhält.

Tötet Fratze und seine Bande oder zahlt ihm 1.500 Marken. Ihr habt die Wahl. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ihr könnt ihm für die Information 1.500 Marken spendieren oder aber ihr tötet die gesamte Bande. Entscheidet ihr euch für Letzteres, findet ihr ein PDA mit den nötigen Infos bei Fratzes Leiche. Wie ihr euch entscheidet, spielt für den weiteren Verlauf jedenfalls keine Rolle. Ihr müsst im nächsten Schritt den Bauernhof östlich des Lagers aufsuchen.

Mühle im Bauernhof betreten

Auf dem Bauernhof befindet sich eine große Mühle, in deren Nähe sich zwei Mutanten aufhalten. Erledigt sie und betretet die Mühle. Seid aber vorsichtig: Bei den Treppenaufgängen sind Stolperdrahtfallen angebracht. Schaltet die Taschenlampe ein und nähert euch vorsichtig den Drähten, um sie zu entschärfen.

Achtet in der Mühle auf Stolperdrahtfallen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Oben angelangt findet ihr Blinzler vor, der euch darum bittet ein Artefakt für ihn zu finden, womit die Nebenmission "Ein Kinderspiel" startet. Ihr könnt ihn allerdings auch sofort töten und direkt mit der Hauptmission fortfahren.

Blinzler töten oder nicht?

Blinzler besitzt die für die Lösung der Mission wichtigen Sensoren. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die lohnendste, wenn auch nicht gerade moralische Lösung ist es, wenn ihr Blinzler direkt erschießt und euch die Sensoren von seinem toten Körper krallt. Blinzler spielt für den weiteren Verlauf der Story nämlich keine wesentliche Rolle.

Wenn ihr die Mission "Ein Kinderspiel" abschließt, erhaltet ihr von Blinzler hinterher keine Belohnung (mit Ausnahme der für die Mission wichtigen Sensoren). Der Kerl trägt nichts bei sich, das er euch geben könnte und hat euch obendrein nichts von dem Monster in der Höhle erzählt.

Ihr könntet die Quest aber immer noch für das Artefakt abschließen. Immerhin müsst ihr es Blinzler hinterher nicht übergeben. Allerdings handelt es sich dabei eher um ein unbrauchbares Artefakt, welches euch im schlimmsten Fall jede Menge Munition, Medikits und Verbandsmaterial gekostet hat.

Ein Kinderspiel (optional)

Wollt ihr "Ein Kinderspiel" abschließen, befindet sich euer Ziel glücklicherweise gar nicht weit von der Mühle entfernt. Allerdings solltet ihr vorher euren Munitionsvorrat überprüfen und gegebenenfalls aufstocken. Ihr bekommt es im Laufe der Nebenquest nämlich mit einem humanoiden Mutanten zu tun, der jede Menge Kugeln einstecken kann.

Der Mutant frisst jede Menge Kugeln, ehe er das Zeitliche segnet. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Fühlt ihr euch gewappnet, begebt euch zum Dorf hinter der Mühle, schaltet die wilden Hunde auf eurem Weg aus und betretet die Höhle über den kaputten Holzboden eines verlassenen Hauses. Direkt nach der ersten Leiche, die ihr dort looten könnt, wartet auch schon das Ungetüm auf euch.

Tötet es und folgt weiter dem Pfad, bis ihr einige Giftpfützen und -wolken sehen könnt. Nehmt den Echo-Detektor zur Hand, speichert den Spielstand und bahnt euch den Weg durch die Pfützen. Umso stärker der Detektor ausschlägt, desto näher seid ihr dem Artefakt.

Das Schimmel-Artefakt befindet sich in unmittelbarer Nähe der Giftpfützen. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Leider variiert der exakte Fundort. Außerdem kann das Artefakt an einen anderen Ort springen, wenn ihr es nicht zeitnah einsammelt, sobald es erscheint. Es handelt sich um das Schimmel-Artefakt, welches euch schwachen Chemieschutz gewährt, im Gegenzug aber auch ständig schwache Strahlung zufügt. Geht im Anschluss zurück zu Blinzler, um die Mission abzuschließen.