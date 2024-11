CoD Black Ops 6: Krig C - Beste Loadouts, Aufsätze und Werte

Das Krig C gehört in Season 1 zu den neuen Waffen von Call of Duty: Black Ops 6. Im Folgenden verraten wir euch, welche Aufsätze die besten sind und welche Loadouts ihr für das neue Sturmgewehr verwenden solltet.

Die Standardwerte vom Krig C

Wichtiger Hinweis: Die Daten beziehen sich auf das Krig C ohne Aufsätze. Es sind also die Standardwerte der Waffe.

Schaden und Schussrate

Das Krig C verteilt folgendermaßen die Schadenspunkte:

Körpertreffer: 28-22 , je nach Entfernung.

je nach Entfernung. Durchschnittlich benötigt ihr 4 bis 5 Treffer für einen Kill.

Ein Kopftreffer verursacht 32-25 Schaden. Headshots sind somit nutzlos.

Die Schussrate beträgt 638 RPM („Rounds Per Minute“).

(„Rounds Per Minute“). Die Standard-TTK („time to kill“) liegt somit bei 282 ms - 376 ms, also minimal schneller als das XM4.

Entfernung und Projektilgeschwindigkeit

Bis zu circa 42 Metern könnt ihr einen Abschuss mit 4 Treffern erreichen.

könnt ihr einen Abschuss mit 4 Treffern erreichen. Ab 43 Metern benötigt ihr 5 Treffer für einen Kill.

Die Projektilgeschwindigkeit ist 750 M/S, was ein sehr guter Wert ist.

Rückstoßkontrolle, Nachladezeit & Zielvorrichtungs-Geschwindigkeit

Innerhalb der ersten 12 Kugeln zieht das Krig C fast senkrecht nach oben. Danach zieht der Recoil nach rechts und daraufhin wieder nach oben. Nach den ersten 12 Salven weist das Krig C ebenfalls einen höheren vertikalen und horizontalen Rückstoß auf.



Die Nachladezeit liegt bei 1,42 Sekunden, was besser als der Durchschnitt (1,67 Sekunden) der Sturmgewehre ist. Wichtig: Beachtet hierbei allerdings, dass es sich um die „ADD-Time“ handelt. Was bedeutet ADD-Time? Das Nachladen der Munition ist bereits abgeschlossen, allerdings kann die Animation zum Nachladen weiterlaufen. Sobald im unteren rechten Bildschirmrand eure Munition hinzugefügt wurde, ist die ADD-Time beim Nachladen beendet.



Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt bei 260 ms, was etwa dem Durchschnitt der Sturmgewehre (255 ms) entspricht.

Beste Loadouts für das Krig C

Stealth-Setup (Allrounder)

Visier: Kepler Microflex oder ein anderes Visier eurer Wahl

oder ein anderes Visier eurer Wahl Mündung: Schalldämpfer

Lauf: -

Unterlauf: Ranger-Vordergriff

Magazin: -

Griff: Schnellzieh-Griff

Schaft: Infiltrator-Schaft

Laser: -

Feuermodifikationen: -

Die TTK liegt bei 282 ms bis 376 ms und die ZV-Zielgeschwindigkeit beträgt 185 ms. Zudem ist eure Mobilität leicht erhöht und der vertikale Rückstoß etwas verbessert. Durch den Schalldämpfer werdet nicht auf der Mini-Map gezeigt, wenn ihr die Waffe abfeuert.

So sollte das Stealth-Setup vom Krig C aussehen. (© Screenshot GIGA)

Setup für einen aggressiven Spielstil

Visier: -

Mündung: Schalldämpfer

Lauf: -

Unterlauf: Ranger-Vordergriff

Magazin: -

Griff: Nahkampfgriff

Schaft: Infiltrator-Schaft

Laser: Strelok-Laser

Feuermodifikationen: -

Die TTK liegt bei 282 ms bis 376 ms und die ZV-Zielgeschwindigkeit beträgt 260 ms. Lasst euch davon aber nicht abschrecken, denn der Laser gibt euch sofortige 100 % Zielgenauigkeit, sobald ihr anfangt zu zielen. Ihr könnt somit eure Ziel- und Feuer-Taste gleichzeitig drücken. Zudem ist eure Mobilität erhöht und der vertikale Rückstoß verbessert. Durch den Schalldämpfer werdet nicht auf der Mini-Map gezeigt, wenn ihr die Waffe abfeuert.

Wenn ihr lieber aggressiv spielen wollt, solltet das Krig C so ausgestattet sein. (© Screenshot GIGA)

Falls ihr noch einen tieferen Einblick in die Waffe erhalten möchtet, solltet ihr euch das dazugehörige Video von YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce anschauen:

