CoD Black Ops 6: XM4 - Beste Loadouts, Aufsätze und Werte

Das XM4 gehört in Call of Duty: Black Ops 6 zu den Sturmgewehren. Hier verraten wir euch, welche Aufsätze die besten sind und welche Loadouts ihr spielen solltet.

Anzeige

Die Standardwerte vom XM4

Wichtiger Hinweis: Die Daten beziehen sich auf das XM4 ohne Aufsätze. Es sind also die Standardwerte der Waffe.

Schaden und Schussrate

Das XM4 verteilt folgendermaßen die Schadenspunkte:

Körpertreffer: 21-20-17 , je nach Entfernung.

je nach Entfernung. Durchschnittlich benötigt ihr 5 bis 6 Treffer für einen Kill.

Ein Kopftreffer verursacht 27-26-22 Schaden. Auf der kürzesten Distanz braucht ihr somit drei Headshots, um einen Abschuss mit 4 Salven zu erreichen.

Schaden. Auf der kürzesten Distanz braucht ihr somit drei Headshots, um einen Abschuss mit 4 Salven zu erreichen. Die Schussrate beträgt 714 RPM („Rounds Per Minute“).

(„Rounds Per Minute“). Die Standard-TTK („time to kill“) liegt somit bei 300 ms - 375 ms.

Anzeige

Entfernung und Projektilgeschwindigkeit

Bis zu circa 40 Metern könnt ihr einen Abschuss mit 5 Treffern erreichen.

könnt ihr einen Abschuss mit 5 Treffern erreichen. Ab 41 Metern benötigt ihr 6 Treffer für einen Kill.

Die Projektilgeschwindigkeit ist 750 M/S, was ein sehr guter Wert ist.

Anzeige

Rückstoßkontrolle, Nachladezeit & Zielvorrichtungs-Geschwindigkeit

Innerhalb der ersten 15 Kugeln zieht das XM4 fast senkrecht nach oben, mit einem ganz leichten Hang nach links. Danach zieht der Recoil jedoch extrem nach rechts, mit einem starken horizontalen Rückstoß.



Die Nachladezeit liegt bei 1,55 Sekunden, was besser als der Durchschnitt (1,67 Sekunden) der Sturmgewehre ist. Wichtig: Beachtet hierbei allerdings, dass es sich um die „ADD-Time“ handelt. Was bedeutet ADD-Time? Das Nachladen der Munition ist bereits abgeschlossen, allerdings kann die Animation zum Nachladen weiterlaufen. Sobald im unteren rechten Bildschirmrand eure Munition hinzugefügt wurde, ist die ADD-Time beim Nachladen beendet.



Die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt bei 260 ms, was etwa dem Durchschnitt der Sturmgewehre (255 ms) entspricht.

Beste Loadouts für das XM4

Stealth-Setup (Allrounder)

Visier: -

Mündung: Schalldämpfer

Lauf: -

Unterlauf: -

Magazin: Magazinerweiterung I

Griff: Ergonomischer Griff

Schaft: Infiltrator-Schaft

Laser: -

Feuermodifikationen: Rückstoßfedern

Anzeige

Die TTK liegt bei 300 ms bis 375 ms und die ZV-Zielgeschwindigkeit beträgt 210 ms. Zudem ist eure Mobilität erhöht und der vertikale Rückstoß leicht verbessert. Durch den Schalldämpfer werdet nicht auf der Mini-Map gezeigt, wenn ihr die Waffe abfeuert.

So sollte das Stealth-Setup vom XM4 aussehen. (© Screenshot GIGA)

Schnellfeuer-Setup

Visier:

Mündung: Kompensator

Lauf:

Unterlauf: Vertikaler Vordergriff

Magazin:

Griff: Ergonomischer Griff

Schaft: Infiltrator-Schaft

Laser:

Feuermodifikationen: Schnellfeuer

Mit diesem Loadout solltet ihr das XM4 eher wie eine Maschinenpistole spielen, wenn die Range ist hiermit um 10 % verringert. Dafür liegt die Schussrate jedoch bei 870 RPM und die TTK bei 276 ms bis 345 ms. Zudem ist eure Mobilität erhöht und die ZV-Zielgeschwindigkeit liegt nun bei 210 ms.

So sollte das Schnellfeuer-Setup vom XM4 aussehen. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Falls ihr noch einen tieferen Einblick in die Waffe erhalten möchtet, solltet ihr euch das dazugehörige Video von YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce anschauen:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.