Stalker 2: Alle Hauptmissionen und Nebenquests (Liste)

Die Hauptstory von Stalker 2: Heart of Chornobyl ist sehr umfangreich und hinzukommen ebenfalls jede Menge Nebenmissionen. Falls ihr euch fragt, an welchem Punkt in der Handlung ihr gerade seid, findet ihr hier die Liste aller Hauptmissionen und Nebenquests.

Alle Hauptmissionen in Stalker 2

Die Hauptgeschichte alleine nimmt rund 40 Stunden Spielzeit in Anspruch. Der folgenden Liste könnt ihr alle Questnamen entnehmen. Beachtet, dass ihr je nach euren Entscheidungen im Spielverlauf manchmal eine von zwei bis drei möglichen Hauptmissionen erhaltet.

Hin und wieder zurück Hinter den sieben Siegeln Unsanftes Erwachen Eine Nadel im Heuhaufen Ein Wettlauf gegen den Tod Antworten haben ihren Preis Der Preis ist heiß Ein Pakt mit dem Teufel Der Bergkönig Zurück zum Schlackeberg Eine heiße Spur Geisterjagd Tödliche Frequenz Wie die Motten zum Licht Der Leitstern Ad astra per aspera Extreme Einfachheit Ein längst überfälliger Besuch Auf der Suche nach einem Wunder Die Wiege des Fortschritts Wunschdenken Bis zum letzten Blutstropfen ODER Recht und Ordnung Wie in den guten alten Zeiten Das Hornissennest Eine unsichtbare Bedrohung Ein neuer Tag bricht an Der Angriff auf Duga Ein kleiner Vorfall Der Ruhm vergangener Tage Glück für jeden ODER Noch einmal zur Bresche Der Moment der Wahrheit Finstere Zeiten Der Gnadenakt Legenden der Zone Feinstoffliche Materie Falsche Freunde Flucht aus dem Käfig Die Grenze Der Weg zum Fundament Unter Tage Der letzte Wunsch ODER Auge des Sturms ODER Durch das Tal des Todesschattens Lass niemanden unzufrieden gehen ODER Der letzte Schritt ODER Das ewige Leuchten

Alle Nebenmissionen in Stalker 2

In fast jeder Region gibt es auch Nebenquests zu absolvieren, die eure Spieldauer noch einmal bis auf zu 100 Stunden verlängern können. Verfügbare Nebenmissionen werden mit einem blauen Flaggensymbol auf der Karte markiert. Sprecht auch immer mit allen wichtigen NPCs in jedem Lager und Versteck. Diese haben manchmal Gesprächsoptionen mit einem Ausrufezeichen, die euch neue Nebenaufträge freischalten.

Ruhige Zone

Gefährliche Besucher

Warlocks Schuldner

Stalkerweisheiten

Das Mohnfeld

Die verlorenen Jungs

Hundekampf

Die Jagd der Nachtigall

Ein Kinderspiel

Ein Botengang für Warlock

Wer suchet, der findet

Am Rande

Unsichtbare Netze

Müllhalde

Budmo!

Der Weg zur Erlösung

Keine Ehre unter Dieben

Ein dicker Fisch

Betrüge den Betrüger

Schluckspechts Bitte

Zementfabrik

Ungebetene Gäste

Ein Botengang für Hera

Chemiewerk

Für die Wissenschaft!

Im Namen der Wissenschaft

Ich nehme zurück, was mir gehört

Alles, was übrig bleibt

Kühltürme

Eine Frage der Ehre

Kordon

Ein Auftrag für Sidorowitsch

Ungesunder Wettbewerb

Mehr Schein als Sein

Roter Wald

Willkommen in der Geschäftswelt

Graus letzte Jagd

Malachite

Das schwarze Schaf

Duga

Der Klang der Musik

Rostok

Das Kolosseum der Freiheit

Arena: Erste Runde

Arena: Zweite Runde

Arena: Dritte Runde

Arena: Vierte Runde

Arena: Letzte Runde

Ein Job für den Barkeeper

Wilde Insel

Ein Hoffnungsschimmer

Schichtwechsel

Das Licht am Ende des Tunnels

Eine schwere Bürde

Janiw

Ein Befehl von Harpy

Zaton

Der sonderbare Koffer

Schocktherapie

Volltreffer

Der Nebenverdienst

Drei Kapitäne

Im Schatten von Ikarus

Der Schlüssel zur Freiheit

Geschäft mit Eule

Die Fundorte einzigartiger Waffen in Stalker 2 zeigen wir euch in den Videos unten.

