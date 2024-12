Stalker 2: "Geisterjagd" lösen

Bei der Quest "Die Geisterjagd" ist es an der Zeit den kürzlich gefundenen Induktor einzusetzen. Wie ihr die Mission von Stalker 2: Heart of Chornobyl abschließen könnt, klären wir in diesem Guide.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Nachdem ihr in der Hauptmission Eine heiße Spur den Telepathen ausschalten musstet, um an den sogenannten Induktor heranzukommen, findet das Gerät in dieser Mission seinen Nutzen.

Eure Aufgabe ist es in die von Aufsehern besetzte Azimuth-Station einzudringen, um dort den Induktor zu ersetzen. Zuallererst benötigt ihr aber den Schlüssel für die Station, anderenfalls gelangt ihr nicht ins Innere der Anlage.

Den Schlüssel zur Azimuth-Station finden

Das Gelände der Station könnt ihr glücklicherweise ganz ohne Schlüssel betreten. Sucht dazu an der Mauer links vom Gebäude nach einem Loch und kriecht dort hindurch.

Anzeige

Lootet die Leiche an der Mauer und begebt euch in den dahinterliegenden Keller. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Direkt im Hof befinden sich mehrere Leichen. Major Hrinhortschenko, einer der verstorbenen Soldaten, trägt den Azimuth-Kellerschlüssel bei sich. Er lehnt an einer Gartenmauer. Direkt dahinter befindet sich auch schon der Keller.

Anzeige

Öffnet die verschlossene Tür und steigt dann über eine Leiter in den Keller hinab. Nach einem langen Gang, der ebenfalls mit ein, zwei Leichen aufwartet, bekommt ihr es auch mit lebendiger Gesellschaft zu tun. Sieben bewaffnete Soldaten haben es hier im Untergrund auf euer Leben abgesehen.

Von diesen Leichen erhaltet ihr den Sircaa-Bericht und die Azimuth-Schlüsselkarte. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Leiche von Dozent Herschewitsch, die an einem großen Terminal kauert, besitzt ein PDA mit einem Sircaa-Bericht. Zurück im Gang findet ihr nicht weit entfernt eine weitere Leiche, die die Azimuth-Schlüsselkarte bei sich trägt. Dahinter eine Leiter, die zurück an die Oberfläche führt.

Gebt Strider Zugang auf die Systeme von Azimuth

Aber seid gewarnt: Sobald ihr zurück im Hof seid, nimmt euch ein Scharfschütze ins Visier. Ein Treffer kann bereits verheerenden Schaden anrichten und im schlimmsten Fall sofort zum Bildschirmtod führen.

Anzeige

Wenn ihr den Scharfschützen nicht gleich tötet, habt ihr später noch die Gelegenheit. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Habt ihr selbst ein Scharfschützengewehr dabei, sucht nach einer Deckung. Der feindliche Scharfschütze befindet sich auf dem Aussichtsturm und kann mit etwas Geduld ausgeschaltet werden. Könnt ihr auf diese Entfernung keinen Treffer erzielen, stürmt in Richtung des Aussichtsturms. Lauft dann links am Lastwagen vorbei in das offenstehende Gebäude. Ihr könnt euch den Scharfschützen auch später vornehmen.

Im Erdgeschoss erwarten euch soweit zwar keine Gegner mehr, dafür aber mehrere Sprengfallen. Geht also vorsichtig voran. Neben einem Terminal findet ihr einen Durchzugleser, wo ihr die kürzlich gewonnene Karte benutzen könnt. Der Vorgang öffnet eine Tür, die in einen Raum führt, der euch zum Aussichtsturm bringt.

Anzeige

Hinter dem Gitter befindet sich eine Truhe mit reichlich Munition. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Werft ihr einen Blick durch das Gitter hinter dem Terminal, könnt ihr außerdem eine Truhe erkennen. Geht links herum, entschärft die nächste Falle und öffnet die Truhe, um eurer Inventar mit Munition, Medikits und anderen Items zu füllen.

Im frisch entriegelten Raum erwarten euch gleich drei Sprengfallen, die es zu entschärfen gilt. Danach geht es weiter über die Leiter nach oben und von dort aus in den Wachturm. Habt ihr den Scharfschützen noch nicht ausgeschaltet, müsst ihr das jetzt tun.

Foma töten oder nicht?

Nach dem Gefecht, geht der Scharfschütze Foma zu Boden. Ihr dürft ein letztes Gespräch mit ihm führen, an dessen Ende ihr entscheiden könnt, ob Foma durch eure Hand stirbt oder nicht.

Tötet ihr Foma, erhaltet ihr sein Scharfschützengewehr. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Eure Entscheidung spielt keine Rolle für den weiteren Story-Verlauf. Selbst wenn ihr Foma nicht tötet, erliegt er etwas später seinen Verletzungen. Plündert ihn, um das Scharfschützengewehr SVDM-2 zu erhalten.

Ersetzt den Induktor und gelangt dann über die Leiter des Außenbereichs auf das Dach des Gebäudes. Hier müsst ihr nur noch das Gerät aktivieren, um die Mission abzuschließen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.