Stalker 2: Schnellreise freischalten und nutzen

Die Zone in Stalker 2: Heart of Chornobyl ist riesig und umfasst ca. 60 Quadratkilometer. Da ist eine Schnellreise-Funktion bitter nötig. Doch wie genau kann man die Schnellreise freischalten und wie funktioniert sie?

Schnellreise freischalten und nutzen

Zu Beginn des Spiels könnt ihr die Schnellreise noch nicht nutzen. Ihr müsst erst die Hauptlager von wenigstens zwei Regionen entdeckt haben. In den Lagern gibt es immer einen sogenannten Ortskundigen, der mit einem Fadenkreuz-Symbol auf der Karte markiert wird. Über diese NPCs könnt ihr die Schnellreise-Funktion nutzen. Allerdings ist diese stark eingeschränkt.

In Stalker 2 funktioniert die Schnellreise nämlich nur zwischen den Hauptbasen in jeder der über 20 Regionen der Spielwelt. Ihr müsst also immer erst zur Basis einer Region laufen, den Ortskundigen finden und ihn ansprechen. Dieser bringt euch dann zu anderen Lagern. Ihr könnt aber nur Ziele auswählen, die ihr selbst entdeckt habt.

Über Ortskundige in Hauptlagern jeder Region könnt ihr schnellreisen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Zusätzlich kostet euch jede Schnellreise Koupons. Für eine Reise vom Schlackeberg (Region "Müllhalde") bis nach Zalissja (Region "Ruhige Zone") müsst ihr beispielsweise 1.500 Koupons zahlen. Je weiter entfernt die Ziele voneinander sind, desto teurer wird die Reise.

Welche Limitierungen gibt es bei der Schnellreise?

Die Schnellreise ist in Stalker 2 bewusst nur rudimentär vorhanden, da die Entwickler das lebensfeindliche Gefühl der Spielwelt transportieren möchten, in der ihr euch alles hart erarbeiten müsst. Komfortfunktionen wie die Schnellreise besitzen daher folgende Limitierungen:

Ihr könnt nicht über die Karte Orte auswählen und dorthin schnellreisen.

Orte auswählen und dorthin schnellreisen. Ihr müsst immer erst zur Hauptsiedlung in der jeweiligen Region laufen, um über den Ortskundigen schnell zu reisen.

in der jeweiligen Region laufen, um über den Ortskundigen schnell zu reisen. Die Schnellreise kostet euch jedes Mal Koupons.

