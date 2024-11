Stalker 2: Prypjat früh erreichen & beste Ausrüstung schnappen

Prypjat ist eine der Endgame-Regionen in Stalker 2: Heart of Chornobyl, die ihr normalerweise erst am Ende der Story erreichen würdet. Mit einem kleinen Trick könnt ihr hier aber schon sehr früh im Spielverlauf hingelangen und euch die beste Ausrüstung sichern. Wie das genau funktioniert, erklären wir hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Geheimzugang nach Prypjat finden

In Stalker 2 stehen euch von Beginn an alle Wege offen. Nur die letzten drei Regionen Jupiter, Prypjat und Generatoren sind eigentlich dem Endgame vorbehalten, dass ihr durch Fortschritt in den Hauptmissionen freischaltet. Wollt ihr dennoch direkt in diese Zonen, ist dies ohne weiteres möglich.

Generell empfehlen wir euch aber vorher, euch mit grundlegenden Rüstungen und Waffen einzudecken, damit ihr nicht völlig wehrlos in diese gefährlichen High-Level-Gebiete marschiert. Nehmt euch auch genug Medikits, Verbände und vor allem Strahlenschutzmittel mit.

Anzeige

Wenn ihr so weit seid, marschiert von Zalissja in der ruhigen Zone aus los über die Müllhalde, durch Rostok, den roten Wald bis hin zum Bahnhof von Janiw. Hier könnt ihr einen Ortskundigen für die Schnellreise freischalten. Weitere Lager und Verstecke entlang des Weges zeigen wir im verlinkten Guide.

Lauft zunächst von der Startzone bis zum Bahnhof von Janiw. (© Screenhot und Bearbeitung GIGA)

Verlasst den Bahnhof Richtung Osten und lauft die Zugwaggons entlang. Diese ziehen sich in einer Linie durch und sollen euch eigentlich den Zugang zum Norden verwehren. An einer Stelle könnt ihr aber über einen zerstörten Waggon hinüberspringen.

Anzeige

Lauft zu diesem Punkt direkt östlich vom Bahnhof von Janiw. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Packt euch vor dem Sprung euer Strahlenschutzmittel in die Schnellauswahl und sprintet dann mit einem beherzten Sprung über den zerstörten Waggon. Beseitigt dann schnell die Strahlung und sprintet weiter Richtung Norden, bis ihr sicher seid.

Springt mit zwei schnellen Sprüngen über diesen Waggon. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Kulturpalast "Enerhetik" erreichen

Bevor ihr nun die Gegend erkundet, solltet ihr erst den Schnellreisepunkt in Prypjat freischalten. Dann könnt ihr schnell zwischen hier und den anderen Lagern in der Spielwelt hin- und herreisen. Beachtet, dass die Strahlung in den Endgame-Gebieten sehr stark ist. Ihr müsst einen bestimmten Pfad nehmen, der euch schlussendlich zum Kulturpalast "Enerhetik" im Stadtkern führt. Hier gibt es ein Lager mit Ortskundigen, Händlern, Bett und Lagerkiste.

Anzeige

Lauft auf diesem Weg in die Stadt hinein zum Palast, um den Schnellreisepunkt zu bekommen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Im Palast führen ein paar Treppen in das obere Stockwerk. Im westlichen Bereich des Gebäudes kommt ihr dann in das Lager hinein. Dank dem Ortskundigen könnt ihr nun jederzeit wieder zurück in die alten Gebiete.

Beste Ausrüstung in Prypjat finden

Nun könnt ihr euch die besten Waffen und Rüstungen in Prypjat besorgen. Besonders interessant sind dabei folgende Orte:

Lichtspielhaus Prometheus: Hier findet ihr die Gausskanone . Rollt eine Granate unter die Eingangstür hindurch (Rechte Maustaste drücken nach Auswahl der Granate), dann wird sie durch die Explosion von der anderen Seite entsperrt. Hier liegt die Waffe im Kinosaal auf einem Tisch.

Hier findet ihr die . Rollt eine Granate unter die Eingangstür hindurch (Rechte Maustaste drücken nach Auswahl der Granate), dann wird sie durch die Explosion von der anderen Seite entsperrt. Hier liegt die Waffe im Kinosaal auf einem Tisch. Kindergarten "Sonnenschein": Hier findet ihr die Diamant-Panzerung , die beste Rüstung im ganzen Spiel. Betretet über die Außentreppe am nördlichen Ende des Gebäudes das obere Stockwerk. Hier liegt die Rüstung frei zugänglich herum. Beachtet allerdings, dass der Kindergarten voll von starken Monolith-Soldaten bevölkert wird.

Hier findet ihr die im ganzen Spiel. Betretet über die Außentreppe am nördlichen Ende des Gebäudes das obere Stockwerk. Hier liegt die Rüstung frei zugänglich herum. Beachtet allerdings, dass der Kindergarten voll von starken Monolith-Soldaten bevölkert wird. Verlassener Wissenschaftscampus: Hier könnt ihr mir der "Texaner" die beste Schrotflinte im Spiel finden. Sie liegt im südwestlichsten der drei Bunker. Dieser steht offen und kann einfach betreten werden. Passt aber auf den Pseudogiant auf, der hier patrouilliert.

Anzeige

An diesen drei Orten könnt ihr euch die beste Ausrüstung im Spiel schnappen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Fundorte vieler weiterer einzigartiger Waffen in Stalker 2 seht ihr im Video-Feed unten!

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.