Stalker 2: Traglast erhöhen und mehr tragen können

Um die ganze Beute in Stalker 2: Heart of Chornobyl tragen zu können, steht euch nur begrenzt Platz zur Verfügung. Hier erfahrt ihr, wie ihr mehr tragen und eure Traglast erhöhen könnt!

Anzeige

Wie kann man mehr tragen?

Generell kann Skif nur maximal 80 kg mit sich herumtragen. Bei bereits 50 kg oder mehr Gewicht müsst ihr aber schon Bewegungseinschränkungen bei Skif in Kauf nehmen. Diese sehen wie folgt aus:

Bis 50 kg (Grün): Ihr könnt euch normal bewegen und maximal schnell sprinten.

Ihr könnt euch normal bewegen und maximal schnell sprinten. Zwischen 50 und 70 kg (Gelb): Ihr seid schwer beladen und eure Ausdauer verbraucht sich beim Springen und Sprinten sehr schnell. Ein Gewichtssymbol links unten im Bildschirm zeigt euch an, dass ihr 50 kg überschritten habt.

Ihr seid schwer beladen und eure Ausdauer verbraucht sich beim Springen und Sprinten sehr schnell. Ein Gewichtssymbol links unten im Bildschirm zeigt euch an, dass ihr 50 kg überschritten habt. Zwischen 70 und 80 kg (Rot): Ihr könnt nur noch langsam gehen und sprinten und eure Ausdauer wird sehr schnell verbraucht.

Ihr könnt nur noch langsam gehen und sprinten und eure Ausdauer wird sehr schnell verbraucht. Ab 80 kg (Rot): Ihr könnt euch nicht mehr bewegen. Ihr müsst Gegenstände aus dem Inventar fallen lassen, um wieder unter 80 kg zu kommen.

Anzeige

Ihr werdet merken, dass ihr immer wieder sehr schnell euer Tragelimit erreicht. Es gibt aber mehrere Methoden, mit denen ihr eure Kapazität erhöhen könnt. Diese beschreiben wir euch im Folgenden genauer.

Anzüge mit Gewichtsupgrades verbessern

Fortgeschritten Anzüge und Rüstungen vom Militär lassen sich mit einem Upgrade verbessern, das eure Tragekapazität um 10 % erhöht. Geht dafür zu einem Techniker (Schraubenschlüsselsymbol auf der Karte in Lagern) und drückt im Dialog die Q-Taste, um das Upgrade-Menü zu öffnen.

Anzeige

Beachtet, dass nur ausgewählte Anzüge dieses Upgrade unterstützen. Dazu gehören etwa:

PSZ-7 Militärische Panzerweste

OZK-Erkundungsanzug

Leichter Söldneranzug

Manche Anzug-Upgrades geben euch 10 % mehr Tragekapazität. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Artefakte mit Gewichtsboni finden

Es gibt bestimmte Artefakte, die eure Tragekapazität erhöhen, wenn ihr sie in die Slots eurer Anzüge einsetzt. Dazu gehören etwa:

Gravit: Erhöht die Kapazität um 3 kg.

Erhöht die Kapazität um 3 kg. Sprungfeder: Erhöht die Kapazität um 6 kg.

Beachtet, dass das Ausrüsten dieser Artefakte mit einer gewissen Strahlenbelastung einhergeht. Die genauen Fundorte von "Gravit" und "Sprungfeder" könnt ihr auf dem Kartenausschnitt unten sehen.

Zückt euren Detektor an diesen beiden Stellen im Chemiewerk, um die Artefakte zu finden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Herkules-Medikament nutzen

Das Herkules-Medikament erhöht eure Tragekapazität für 300 Sekunden (Fünf Minuten) um 20 %. Es ist ideal für Momente geeignet, bei denen ihr noch wertvolle Beute mitnehmen wollt, bevor ihr zum nächsten Lager lauft. Leider findet ihr Herkules nur sehr selten in der Spielwelt. Achtet auf Händler während eurer Reisen, sie könnten es manchmal im Angebot haben.

Anzeige

Lagerkiste nutzen

In jeder Hauptbasis einer Region steht euch eure persönliche Lagerkiste zur Verfügung. Sie steht meist in der Nähe eures Betts und hat eine hellbraune Farbe, an der ihr sie schnell erkennen könnt. Sie wird euch auch mit einem Kistensymbol auf der Karte markiert.

Nutzt die Lagerkiste aus, um Skif maximal zu entlasten. (© Screenshot GIGA)

Diese Kiste bietet unendlichen Stauraum für Gegenstände, die ihr später noch gebrauchen könnt. Vor jedem Ausflug in die Zone solltet ihr hier alles ablegen, was ihr nicht braucht, um möglichst viel einzusammeln.

Wetten, dass Du nicht alle dieser 10 Gaming-Begriffe kennst?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.