Stalker 2: Alle Codes für Safes und Türen

In Stalker 2: Heart of Chornobyl kommt ihr mal wieder an Safes, Türen und Containern vorbei, die mit einem Code gesichert sind. An dieser Stelle findet ihr die Liste aller Safe-Codes im Spielverlauf, damit ihr jeden verschlossenen Bereich erkunden könnt.

Alle Safes und Türen öffnen

Die Keypads für Codes befinden sich an Wänden neben Türen oder blauen Tresoren. Wollt ihr einen Code eingeben, interagiert mit dem Keypad und tippt die gesuchte Zahlenkombination ein. Diese besteht je nach Keypad zwischen vier und sieben Ziffern.

Die Zahlen könnt ihr entweder mit dem Mauszeiger auswählen oder ihr drückt die entsprechenden Zahlen auf eurer Tastatur und bestätigt mit der Enter-Taste. Habt ihr euch vertippt, drückt auf das rote X-Symbol auf dem Keypad, um Eingaben zu löschen. Mit der folgenden Code-Liste könnt ihr direkt zu den Keypads gehen und sie öffnen.

Liste aller Codes in Stalker 2

Safe/Tür Code Sphäre (Ruhige Zone) 2765 Gedankenbrecher (Kordon) 1268 Elektrisches Feld (Müllhalde) 1708 Fabrik (Müllhalde) 2605 & 2603 Kläranlage (Wilde Insel) 2711 & 0505 Anlage zur Eisenbahnwartung (Zaton) 2468 Hydroelektrische Anlage (Zaton) 4824 Dalins Safe (SIRCAA) 2006 Funkturm (Zementfabrik) 030794 Rostok Safe Code 195726 Armeelager (Chemiewerk) 0690 Chemiewerk Code (Lager) 8506 Magnetzylinder-Fabrik in Promin (Chemiewerk) 1976 Container-Code (Kühltürme) 2777 Damm (Jantar) 5578 Tunnel zum Schmelzer (Malachite) 1287975 Türcode (Duga) 2110 Lisowji (Janiw) 240983 Orbita-Station (Verbrannter Wald) 1995 Versteck des Journalisten (Pripyat) 2021

In den verschlossenen Bereichen findet ihr meist Ressourcen, Waffen, Rüstungen, Artefakte oder bestimmte Questgegenstände. Die Codes sind alle fest und bei jedem Spieler gleich. Normalerweise müsstet ihr ansonsten PDAs mit Hinweisen zu den Codes in der Nähe finden. Dank unserer Liste ist dies aber nicht nötig. Weitere Tipps, Tricks und Guides zu Stalker 2 findet ihr in der verlinkten Übersicht.

