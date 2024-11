Stalker 2: Das Mohnfeld - Religiöse Ikone finden

In der Nebenquest "Das Mohnfeld" in Stalker 2: Heart of Chornobyl sollt ihr eine religiöse Ikone finden und könnt darüber hinaus entscheiden, ob ihr sie Pomor oder Mityay gebt. Wir zeigen euch die Lösung der Quest und welche Belohnungen ihr bekommen könnt.

Anzeige

Lösung für "Das Mohnfeld"

Ihr könnt die Nebenmission in Zalissja, dem Hauptlager in der ruhigen Zone, starten. Im Gebäude mit eurem Bett und eurer Lagerkiste trefft ihr auf NPC Mitya, der euch die Quest gibt. Ihr müsst euch zum Mohnfeld im Nordwesten begeben und dort nach einer religiösen Ikone suchen. Der genaue Standort wird euch auf der Karte markiert.

Tipp: Bevor ihr dorthin aufbrecht, stellt sicher, dass ihr genug Energydrinks im Inventar habt, ihr werdet sie brauchen.

Anzeige

Religiöse Ikone finden

Das strahlend rote Mohnfeld seht ihr schon von weitem. Allerdings ist es ebenso tödlich wie schön, denn wenn ihr euch zu lange auf dem Mohnfeld aufhaltet, wird Skif immer mehr davon beeinflusst. Dies äußert sich dadurch, dass euch schwindlig wird und sich eure Sicht einschränkt. Im weiteren Verlauf kann es sogar passieren, dass euch die Augen zufallen und ihr euch auf einmal auf einem Hausdach wieder findet.

Wenn ihr euch zu lange auf dem Mohnfeld aufhaltet, werdet ihr irgendwann sterben. Um dem entgegenzuwirken, könnt ihr Energydrinks trinken, damit Skif kurz wieder zu sich kommt. Allerdings wirkt das nur sehr kurz.

Anzeige

Am östlichen Rand des Mohnfelds könnt ihr in einem Haus auf Pomor treffen. Er verrät euch den Fundort der Ikone für 2.000 Koupons. Alternativ könnt ihr Gegenstände von drei Leichen auf dem Mohnfeld looten und sie zu ihm bringen, dann verrät er euch den Fundort ebenfalls. Allerdings könnt ihr euch das alles sparen, denn auf dem Kartenausschnitt unten haben wir euch den genauen Standort der Ikone markiert.

An dieser Stelle auf dem Mohnfeld findet ihr die religiöse Ikone. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

An der markierten Stelle findet ihr ein Loch im Boden. Klettert die Leiter nach unten und schnappt euch die religiöse Ikone.

Ikone Pomor oder Mitya geben?

Abschließend könnt ihr entscheiden, ob ihr die religiöse Ikone Pomor oder Mitya geben wollt. Je nachdem, wie ihr euch entscheidet, gibt es verschiedene Belohnungen.

Mitya: Begebt euch zurück nach Zalissja und gebt die Ikone Mitya, um 1.000 Koupons als Belohnung zu erhalten.

Begebt euch zurück nach Zalissja und gebt die Ikone Mitya, um 1.000 Koupons als Belohnung zu erhalten. Pomor: Gebt ihr die Ikone Pomor beim Mohnfeld, erhaltet ihr dafür die einzigartige Waffe "AR416 eines unbekannten Stalkers".

Die Waffe erhaltet ihr nur, wenn ihr Pomor die Ikone gebt. (© Screenshot GIGA)

Die Waffe scheint hier die bessere Wahl zu sein, allerdings besitzt sie nur 10 % Haltbarkeit bei Erhalt und sie zu reparieren kostet euch viele Koupons. Wenn ihr also schnell Geld braucht, gebt die Ikone Mitya. Wenn ihr keine Waffe im Spiel verpassen wollt, ist hingegen Pomor die bessere Wahl.

Anzeige

Quiz: Wie gut kennst du dich mit Retro-Gaming aus?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.