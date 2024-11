Stalker 2: Alle Verstecke und Lager finden

Um euch auszuruhen und neu auszurüsten, sind die Verstecke und Lager in Stalker 2: Heart of Chornobyl von immenser Wichtigkeit. Wir zeigen euch hier die Fundorte aller Camps mit Betten, Ortskundigen und weiteren Annehmlichkeiten auf der Karte, damit ihr sie schnell freischalten könnt.

Auf der folgenden Karte haben wir euch alle Verstecke und Lager markiert. Bei diesen findet ihr meistens auch Ortskundige, die ihr für die Schnellreise freischalten könnt. Zudem dürft ihr in Verstecken auf eure Lagerkiste zugreifen, um eure Traglast zu erleichtern. Unter der Karte seht ihr bei den zugehörigen Nummern jeweils genaue Angaben dazu, welche Annehmlichkeiten jedes Camp zu bieten hat.

Wichtiger Hinweis zu Unterschlupf, Ikarus und Chemiewerk: Diese drei Lager sind je nach eurem Fortschritt in der Hauptquest zugänglich oder nicht. Zu Beginn des Spiels kommt ihr noch nicht in diese Verstecke hinein. Beachtet ebenso, dass alle Zonen nördlich von Janiw (Jupiter, Pripyat und Generatoren) erst später in der Story zugänglich werden.