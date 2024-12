Stalker 2: "Wie in guten alten Zeiten" lösen

Bei der Quest "Wie in guten alten Zeiten" von Stalker 2: Heart of Chornobyl können euch die Missionsmarkierungen schon mal in die Irre führen. Was ihr tun müsst, um die einzelnen Aufgaben erfolgreich zu bewältigen, erfahrt ihr in diesem Guide.

Sprecht mit Professor Lodochka

Lodochka wird beim Lager von Stiller gefangen gehalten. ihr müsst den Ort aufsuchen und ihn befreien. Bei der Ankunft werden euch etwa vier feindliche Soldaten im Obergeschoss erwarten. Ihr müsst also nicht mit allzu großem Widerstand rechnen.

Professor Lodochka hat zwei Aufgaben für euch. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sprecht danach mit dem Professor, der im Obergeschoss an einen Stuhl gebunden wurde. Von ihm erhaltet ihr zwei neue Aufgaben. Ihr sollt eine Sicherung finden und im nahegelegenen Unterschlupf einsetzen und ihr sollt die Quelle des Signals ausfindig machen.

Findet eine Sicherung (Optional)

Die Sicherung befindet sich im Erdgeschoss auf einigen alten Waffenkisten. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die Sicherung ist glücklicherweise nicht weit entfernt. Ihr findet sie im Erdgeschoss des Gebäudes hinter einer Zellentür auf einigen, aufeinandergestapelten Waffenkisten. Habt ihr die Hochspannungssicherung eingesammelt, geht es weiter Richtung Unterschlupf.

Springt über die Dächer der Zugwaggons, um den Unterschlupf zu erreichen. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Der Weg führt euch über einen Fluss. Ihr müsst einen Zugwaggon erklimmen und dann auf die Dächer weiterer Waggons springen, um euer Ziel zu erreichen. Dort angekommen, sind alle Türen mit Ausnahme des Haupteingangs verschlossen.

Begebt euch zu den Wartungsräumen (Optional)

Um die Wartungsräume zu erreichen, müsst ihr erst die Werkstatt aufsuchen, in der früher der Techniker Chors gearbeitet hat. Die darin einstmals verschlossene Tür ist jetzt geöffnet und führt euch in einen Raum mit zwei großen Rohren.

Klettert die Kisten hinter einem der Rohre nach oben. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hinter einem der Rohre könnt ihr ein paar Kisten nach oben klettern. Springt dann von diesem Rohr auf das andere und erreicht so den Wartungssteg. Folgt den Treppen nach unten und geht durch das Loch, wo sich der Sicherungskasten befindet. Setzt dort die Hochspannungssicherung ein.

Findet die Quelle des Signals im Unterschlupf

Die Missionsanweisung, das Signal im Unterschlupf zu suchen, führt euch auf die falsche Fährte. Ihr müsst den Unterschlupf nämlich erst wieder über den Haupteingang verlassen. Bedenkt, dass alle anderen Aus- und Eingänge verschlossen sind.

Folgt den Rohren nach oben. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Folgt dann der Markierung durch den Wald und ihr erreicht eine Höhle nahe einem Fluss. Folgt dort dem Pfad vorbei an einigen Giftpfützen und klettert dann über die zerbrochenen Rohre auf die Felsmauer. Springt durch das Loch in das Abwasser und folgt dem Weg bis zur Quelle des Signals.

Hier verschwindet nicht nur die Missionsmarkierung wieder, ihr wisst auch gar nicht wonach ihr suchen müsst. Obendrein wird Skif auch noch von Halluzinationen geplagt. Bei all dem Gerümpel ist das Missionsobjekt auch richtig schwer ausfindig zu machen.

Der Emitter befindet sich gut versteckt gegenüber der Gittertür. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ziel ist es den Emitter zu finden, der sich direkt gegenüber der Gittertür befindet. Zerstört dann das Schloss an der Tür und lauft den Weg entlang, bis ihr wieder im Unterschlupf landet. Weiter geht's Richtung Haupteingang. ihr werdet zwischenzeitlich von ein paar Soldaten aufgehalten, die euch das Gerät abknüpfen wollen.

Habt ihr sie erledigt, müsst ihr wieder Lodochka aufsuchen, der sich nicht länger im Lager von Stiller aufhält, sondern zurück in seinem Labor ist. Nach einem weiteren Gespräch mit dem Professor, habt ihr die Mission erfolgreich abgeschlossen.

