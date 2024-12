Ubisoft gibt auf: Von diesem CoD-Rivalen müsst ihr Abschied nehmen

Ubisoft sorgte in letzter Zeit für so einige beunruhigende Nachrichten – und vorbei scheint das noch lange nicht zu sein. Jetzt wird nämlich nicht nur ein hauseigener Shooter abgeschaltet, sondern es werden auch zwei Studios geschlossen.

XDefiant wird abgeschaltet: Ubisoft-Shooter lief im September noch „gut“

Nicht nur hat Ubisoft gerade massive Probleme mit dem neuen Star Wars: Outlaws, auch eine Sammelklage hat den Publisher unlängst erreicht. Dass es keineswegs rosig für Ubisoft läuft, zeigt nun der kostenlose Call-of-Duty-Konkurrent XDefiant. Der Shooter wurde gestern, am 3. Dezember 2024, vom Markt genommen und wird im Juni 2025 endgültig abgeschaltet. (Quelle: Ubisoft).

XDefiant ist ein kostenloser Multiplayer-Ego-Shooter gewesen, der in einer alternativen Zukunft der USA gespielt hat und zahlreiche Fraktionen für die Spieler bot. Jene, die bereits einen Account in XDefiant haben, können wie gesagt noch bis Juni 2025 spielen.

Wie Kotaku berichtet, hießt es im September 2024 noch, dass XDefiant „gut läuft“ und keineswegs stirbt (Quelle: Kotaku). XDefiant ist erst im Mai 2024 erschienen und hatte weniger als acht Monate Zeit, um sich zu behaupten.

Gleich drei Ubisoft-Studios werden vollständig oder zum Teil geschlossen

Wie Stephen Totilo vom Magazin Game File (Quelle: BlueSky) sowie Videospiel-Leaker Tom Henderson (Quelle: X) berichten, werden die Ubisoft-Studios in San Francisco sowie in Osaka geschlossen. Das Ubisoft-Studio in Sydney bleibt zwar geöffnet, doch die Videospiel-Produktion dort findet ein Ende. Ubisoft San Francisco arbeitete in der Vergangenheit an South Park: The Fractured but Whole sowie an XDefiant. Insgesamt sollen in etwa 277 Personen ihren Job aufgrund der Studio-Schließungen verlieren.

Übrigens: Vor Kurzem erst hat Ubisoft still und leise das Blockchain-Spiel Champions Tactics: Grimoria Chronicles auf den Markt gebracht und erntet auch dafür Kritik: NFT-Items kosten im Spiel bis zu 295 Millionen US-Dollar. Ja, das habt ihr richtig gelesen.

