Windows 11: Assassin’s-Creed-Spieler haben die Nase gestrichen voll

Wer Windows 11 24H2 auf seinem PC installiert hat und darauf einige bestimmte Ubisoft-Spiele zocken will, muss gerade mit Abstürzen, Blackscreens und anderen Problemen rechnen. Für die Spieler von Assassin’s Creed Origins ist das Maß jetzt jedoch voll. Sie machen ihrem Unmut Luft, indem sie den Open-World-Hit auf Steam abstrafen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 2. Januar 2025: Microsoft und Ubisoft arbeiten weiterhin an einer Update-Lösung für die Probleme, die beim Spielen von Assassin’s Creed Origins, Valhalla und Odyssey unter Windows 11 24H2 auftreten. Den Steam-Spielern scheint das jedoch nicht schnell genug zu gehen. Ihr Maß ist voll – das zeigt ein Blick auf die Steam-Rezensionen von Assassin’s Creed Origins. Die kürzlichen Rezensionen fallen nur noch ausgeglichen aus – die meisten negativen Review erwähnen, dass Origins regelmäßig abstürzt oder sich aufhängt (Quelle: Steam). Dass Assassin’s Creed Origins gerade im Steam-Sale 90 Prozent rabattiert ist und somit statt 59,99 Euro nur noch 5,99 Euro bis zum 2. Januar um 19:00 Uhr kostet, dürfte der Grund dafür sein, dass viele neue Spieler jetzt versuchen, ins Spiel einzusteigen und entsprechend mit den Fehlern konfrontiert werden. Assassin's Creed® Origins Ubisoft Montreal Wann endlich eine Lösung für den Fehler bereitsteht, steht aktuell noch in den Sternen.

Update vom 11. Dezember 2024:

Ubisoft-Spieler können wieder aufatmen – zumindest teilweise. Wie Microsoft in einem Blogeintrag erklärt, hat Ubisoft einen Hotfix-Patch für Star Wars Outlaws und Avatar: Frontiers of Pandora nachgeschoben, der zumindest die Abstürze beheben soll. Nutzer müssen aber weiterhin mit Performance-Problemen rechnen. Die Windows-11-Update-Sperre wurde für diese beiden Spiele nun aber aufgehoben (Quelle: Microsoft). Wenn es keine weiteren Einschränkungen gibt, sollte euch der Umstieg auf 24H2 also bald angeboten werden.

Anzeige

Da es bislang für Assassin’s Creed Valhalla, Origins und Odyssey aber noch keinen Patch gab, wird Windows 11 Version 24H2 vorerst weiterhin nicht auf Systemen ausgerollt, auf denen diese Spiele installiert sind. Microsoft und Ubisoft arbeiten anscheinend zusammen an einem Fix für das Problem. Wann die Spieler hier mit einer Lösung rechnen können, steht aber in den Sternen.

Anzeige

Originalartikel vom 25. November 2024:

Windows 11 24H2: Ubisoft-Spiele sorgen für Probleme

Microsoft hat einen Sicherheitsriegel vorgeschoben: Die aktuelle Windows-11-Version 24H2 wird bei Rechnern mit installierten Ubisoft-Spielen automatisch zurückgehalten. Offiziell betroffen sind Assassin’s Creed Valhalla, Origins und Odyssey sowie die neueren Releases Star Wars Outlaws und Avatar: Frontiers of Pandora. Nach Installation des Updates drohen Abstürze, Startschwierigkeiten und schwarze Bildschirme – ein Albtraum für jeden Gamer. Auch unser Redakteur Martin Hartmann war von diesen Problemen beim Spielen von Star Wars Outlaws betroffen.

Anzeige

Die sogenannte „Safeguard Hold“ ist dabei mehr als nur eine Notbremse. Microsoft und Ubisoft arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung des Problems. Für Star Wars Outlaws konnte bereits ein temporärer Fix entwickelt werden, allerdings können weiterhin Performance-Probleme auftreten. „Wir empfehlen dringend, nicht zu versuchen, manuell auf Version 24H2 zu aktualisieren, bis dieses Problem behoben ist“, warnt Microsoft in einem offiziellen Statement (Quelle: Microsoft).

Windows 11 24H2 ist ein Trauerspiel für Microsoft und die Nutzer

Das ist nicht das einzige Problem, mit dem Nutzer des seit Oktober 2024 ausgerollten Feature-Updates zu kämpfen habe. Seit der Veröffentlichung des Funktions-Updates berichten Nutzer von etlichen Fehlern, darunter etwa kaputtes WLAN, fehlerbehaftete Tastenkombinationen oder ein Anzeige-Bug im Datei-Explorer – kurzum: die Fehlerliste ist lang.

Anzeige

Und viele davon werden wahrscheinlich nicht allzu schnell behoben. Microsoft hat bereits angekündigt, dass man sich eine kleine Update-Pause bis Anfang 2025 gönnt. Wer aktuell mit diesen oder anderen Problemen zu kämpfen hat, sollte also darüber nachdenken, wieder zurück auf die Version 23H2 zu wechseln.

Kein Bock mehr auf Windows? Dann werft doch einen Blick auf diese vielversprechenden Alternativen:

Lesetipp Die 3 besten Alternativen zu Windows

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.