Ubisoft gibt seinen gigantischen Piraten-Flop noch nicht auf

In den letzten Jahren konnte Ubisoft kaum große Erfolge feiern. Kaum ein Spiel des Studios schaffte es, die Spieler langfristig zu begeistern. Auch das umstrittene Piratenspiel Skull and Bones reiht sich in diese Liste ein. Doch Ubisoft scheint das Projekt noch nicht aufgegeben zu haben – es gibt wohl ehrgeizige Pläne für die Zukunft.

Skull and Bones: Frischer Wind auf hoher See

Trotz erheblicher Schwierigkeiten steuert Ubisoft zielstrebig auf das zweite Jahr von Skull and Bones zu. Ein Insider berichtet von ambitionierten Neuerungen: Spieler können sich auf brandneue PvP-Modi, neue Schauplätze und höhere Level freuen, die für mehr Herausforderungen sorgen sollen. Außerdem kursieren Gerüchte über ein mögliches Crossover-Event mit Assassin’s Creed. Angeblich plant Ubisoft, Inhalte des Black-Flag-Remakes in Skull and Bones zu integrieren – ob das Vorhaben umgesetzt wird, bleibt jedoch ungewiss (via: Insider Gaming).

Während Ubisoft von der Zukunft überzeugt ist, sprechen aktuelle Zahlen eine andere Sprache. Laut SteamDB erreichte das Spiel zuletzt lediglich 158 gleichzeitige Spieler, und auch die Bewertungen sind durchwachsen (via SteamDB).

Auf Steam liegt Skull and Bones bei einer „ausgeglichenen“ Bewertung, mit nur 66 Prozent positiver Rezensionen. Auf Metacritic sieht es mit einer Wertung von 59 Punkten ebenfalls düster aus (via Steam/Metacritic). Unser eigener Test fiel ebenfalls wenig schmeichelhaft aus.

Skull and Bones: Neues Kapitel oder sinkendes Schiff?

Ob der Spielentwickler und Publisher mit den geplanten Updates die Wende schafft, bleibt abzuwarten. Die Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass Ubisoft entschlossen ist, das Spiel auf Kurs zu bringen. Vielleicht könnte der aktuelle Rabatt neue Spieler anlocken: Bei Steam ist Skull and Bones derzeit für 23,99 Euro statt 59,99 Euro erhältlich – ihr spart also 60 Prozent (jetzt bei Steam ansehen).

