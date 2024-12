Ich hatte AC: Shadows schon abgeschrieben – aber nach diesen Szenen habe ich wieder Hoffnung

Nach dem ersten Gameplay-Walkthrough von Assassin’s Creed Shadows war ich mir eigentlich sicher: Diesen Teil kann ich zum Release getrost liegen lassen und später für 20 Euro im Sale mitnehmen. Nach den neuen Szenen, die den Kampf mit dem Katana zeigen, kribbelt es mir dann aber doch schon wieder in den Fingern.

Ubisoft zeigt neues Combat-Gameplay aus AC: Shadows

Eigentlich sollte Assassin’s Creed Shadows ja schon vor einem Monat erscheinen, kurz vor knapp hat sich Ubisoft aber doch noch dazu entschlossen, den Startschuss ins nächste Jahr zu verschieben, um noch etwas länger am Spiel arbeiten zu können.

Jetzt gibt es endlich mal wieder eine Wasserstandsmeldung – und zwar im Rahmen eines neuen Blogeintrags, der sich mit dem Kampfsystem von Assassin’s Creed Shadows beschäftigt und auch einige kurze Gameplay-Schnipsel beinhaltet. Und ich gebe zu: Nachdem ich ein paar davon gesehen habe, habe ich tatsächlich Bock darauf, Assassin’s Creed Shadows zu spielen.

Hier könnt ihr euch zwei der für mich eindrucksvollsten kurzen Clips anschauen – den Rest gibt es im Blogeintrag von Ubisoft zu sehen:

Als Fan von Ghost of Tsushima (Test) fühle ich mich bei den gezeigten Spielszenen mit dem Katana direkt wieder wie zu Hause. Jeder Treffer fühlt sich wuchtig an, bei jeder Parade scheppert das Metall klirrend aufeinander und gibt mir die Möglichkeit, den Fehler meines Gegners mit einem gnadenlosen Hieb zu bestrafen. Um es kurz zu machen: Das Treffer-Feedback hinterlässt bei mir einen verdammt gelungenen Eindruck. Ich habe richtig Bock darauf, mich in Duellen mit den NPCs zu messen.

Ein gutes Kampfsystem ist nur die halbe Miete Zu 100 Prozent überzeugt bin ich von Assassin’s Creed Shadows deswegen aber noch nicht. Schließlich ist das Kampfsystem nur ein Teil des Spiels. Ob auch die Story und vor allem das Schleichsystem beeindrucken, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Ein gewisses Maß an Skepsis werde ich also vorerst nicht ablegen. Aber wenn sich Ubisoft auch hier so viel Mühe gibt, bin ich optimistisch. Vielleicht wird Assassin’s Creed Shadows am Ende doch besser, als ich erwartet habe – einen Erfolg könnte Ubisoft aktuell auf jeden Fall mal wieder brauchen. Robert Kohlick

