Assassin’s Creed Shadows: Neuer Modus nimmt euch wichtige Entscheidungen ab

Ubisoft beantwortet wichtige Fragen zu Assassin’s Creed Shadows. Die Hauptstory des Spiels soll demnach eine einheitlichere Erfahrung für alle Fans bieten. Ein neuer Modus beseitigt Entscheidungen sogar vollständig.

Assassin’s Creed Shadows: Neuer Modus entfernt Entscheidungen

Nach der Verschiebung von Assassin’s Creed Shadows will Ubisoft noch weiter an den Details schrauben. Während einer Frage-Antwort-Runde auf Reddit spricht Creative Director Jonathan Dumont jetzt über die Entscheidungen, die Spieler im feudalen Japan treffen müssen.

So soll es weiterhin Entscheidungen geben, die allerdings einen weniger starken Einfluss auf die Geschichte haben werden. Stattdessen werden Fans vor die Wahl gestellt, wenn es darum geht, Verbündete zu rekrutieren oder eine Romanze auszuwählen, die längerer, aber auch kürzerer Natur sein können. Ubisoft will allerdings auch Spielern eine Alternative bieten, die einen vorgefertigten Weg beschreiten wollen:

Da die Fangemeinde geteilter Meinung über Dialogoptionen mit verschiedenen Ausgängen ist, haben wir eine Option namens Canon Mode eingebaut, die es euch erlaubt, das Spiel mit bereits getroffenen Entscheidungen zu spielen, um euch eine Spielerfahrung ohne Entscheidungen zu bieten. Wir hoffen, dass das Spiel dadurch jedem Spaß macht. Jonathan Dumont

So lange dauert Assassin’s Creed Shadows

Dumont gibt weiterhin einen Hinweis darauf, wie viel Zeit Fans für Assassin’s Creed Shadows einplanen sollten. Allerdings vergleicht er die Hauptstory hier mit den Vorgängern Origins, Odyssey und Valhalla, deren Geschichten Spielzeit zwischen 30 und 60 Stunden bieten. Nicht gerade eine eindeutige Antwort (Quelle: HowLongtoBeat).

Dumont gibt aber auch zu, dass es nicht leicht ist, die Spielzeit in einem Open-World-Game festzulegen, da die davon abhängt, was die Spieler in der Welt unternehmen.

Bei Assassin’s Creed Shadows steht einiges auf dem Spiel:

