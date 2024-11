Marvel Rivals: Alle Charaktere und Helden mit Liste

In einem „Free to Play“ Hero-Shooter ist es natürlich wichtig, welche Helden spielbar sind. Im Folgenden listen wir euch alle bekannten Charaktere in Marvel Rivals auf und ergänzen, welche Heroes noch hinzukommen könnten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Alle bestätigten Helden in Marvel Rivals

In den teambasierten 6 versus 6 Kämpfen, die ebenfalls via Crossplay ausgetragen werden können, stehen euch Helden zur Auswahl, die in drei Kategorien beziehungsweise Rollen eingeteilt sind.



Die folgenden Charaktere sind bereits für Marvel Rivals bestätigt. Wir listen sie euch mit ihrer jeweiligen Kategorie/Rolle auf.



Folgende Helden mit der Rolle Duelist (DPS) sind bestätigt:

Black Panther

The Punisher

Hela

Iron Man

Magik

Spider-Man

Scarlet Witch

Star-Lord

Storm

Namo

Hawkeye

Moon Knight

Namor

Winter Soldier

Anzeige

Folgende Heroes sind mit ihrer Rolle als Vanguard (Tank) bestätigt:

Thor

Hulk/Bruce Banner

Peni Parker

Magneto

Doctor Strange

Groot

Venom

Captain America

Anzeige

Die folgenden Charaktere sind mit ihrer Rolle als Strategist (Support) bestätigt:

Jeff The Land Shark

Luna Snow

Adam Warlock

Loki

Rocket Racoon

Mantis

Anzeige

Der Launch Trailer zu Marvel Rivals gibt euch einen ersten Überblick über den Helden-Shooter:

Marvel Rivals: Launch Trailer

Alle Charaktere, die in Marvel Rivals noch kommen könnten

Da Data-Miner bereits einige Leaks zu Marvel Rivals veröffentlicht haben, gibt es auch erste Infos zu noch kommenden Helden. Nehmt die folgenden Informationen jedoch mit einer kräftigen Prise Salz auf, denn die folgenden Charaktere sind noch nicht von offizieller Seite bestätigt. Möglicherweise könnten noch folgende Heroes hinzukommen:

Black Widow

Squirrel Girl

Cloak & Dagger

Ultron

Human Torch

Mr. Fantastic

Blade

Psylocke

Wolverine

Invisible Woman

The Thing

Sobald der Entwickler NetEase weitere Charaktere ankündigt, aktualisieren wir den Artikel. Marvel Rivals soll am 6. Dezember 2024 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S als "Free to Play"-Spiel erscheinen.