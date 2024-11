Marvel Rivals: Crossplay und Crossprogression

Marvel Rivals ist „Free to Play” für alle Konsolen- und PC-Spieler. Darum fragen sich viele Fans, ob der Hero-Shooter Crossplay und Crossprogression unterstützt. Im Folgenden beantworten wir eure Fragen und verraten euch alles, was ihr dazu wissen müsst.

Unterstützt Marvel Rivals Crossplay?

Ja, Marvel Rivals unterstützt Crossplay, allerdings unterliegt das Feature einigen Beschränkungen, die von der jeweiligen Plattform abhängen.



Für Konsolenspieler ist Crossplay zu 100 % in allen Modi implementiert. PC-Spieler können allerdings im Ranglisten-Modus nicht mit Spielern auf der PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielen.



Im kompetitiven Modus bleiben PC-Spieler somit unter sich, was viele Konsolenspieler sicherlich erfreuen wird. Denn die wenigsten möchten im Ranglisten-Modus mit Maus- und Tastatur-Spielern zocken.



Allerdings können PC- und Konsolenspieler in den folgenden Modi zusammenspielen, denn dort ist Crossplay auf allen Plattformen möglich:

Quick Match

Conquest

Custom Games

Training

Hat Marvel Rivals Crossprogression?

Kurz und schmerzlos: Nein, zum Launch von Marvel Rivals gibt es keine Crossprogression. Das bedeutet, dass ihr euren Fortschritt und alle freigeschalteten Items nur auf der jeweiligen Plattform behaltet, auf der ihr spielt. Wenn ihr eure Plattform wechseln würdet, würdet ihr wieder bei null starten.



Laut den Entwicklern könnte dieses Feature jedoch zu einem späteren Zeitpunkt zum Spiel hinzugefügt werden. Allerdings gibt es hierzu noch kein offizielles Release-Datum.



Ob das Feature wirklich noch ins Spiel implementiert wird, bleibt abzuwarten. Bisher stammt die Info aus einem Interview und laut offiziellen Quellen gibt es derzeit noch keine weiteren Details hierzu.