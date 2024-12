Marvel Rivals: Meta-Helden - Die besten Charaktere mit Tier-Liste

Um im "Free to play" Helden-Shooter Marvel Rivals bestehen zu können, solltet ihr natürlich die stärksten Charaktere spielen. Im Folgenden listen wir euch in einer übersichtlichen Tier-Liste die besten Helden auf.

Die besten Helden in Marvel Rivals

Egal, ob ihr Crossplay aktiviert hab oder nicht, ihr solltet in Marvel Rivals die besten Charaktere spielen, damit ihr eurem Team bestmöglich von Nutzen seid. Zum Launch des Shooter stehen euch 33 Helden zur Auswahl.



Bei so einer großen Anzahl fällt die Wahl schwer, da jeder Charaktere seine ganz besonderen Stärken und Schwächen aufweist. Damit ihr gleich zu Beginn einen guten Helden wählt, listen wir euch die besten Charaktere in einer übersichtlichen Tier-Liste auf.

Falls ihr es noch nicht wisst: In einer Tier-Liste werden die besten bis schlechtesten Optionen für Spieler aufgeführt.



Die Kategorien werden meistens von S bis D-Tier eingeteilt, mit manchmal unterschiedlichen Zwischenstufen. S ist dabei immer die beste Kategorie. Damit ergibt sich S > A > B > C > D.

Wichtiger Hinweis: Da der Helden-Shooter noch sehr jung ist, kann sich die aktuelle Meta noch verändern. Falls das der Fall sein wird, aktualisieren wir den Artikel. In S-Tier und A-Tier gibt es derzeit eine große Auswahl. Achtet jedoch trotzdem darauf, dass ihr mit anderen Helden eine Synergie schafft. Seid ihr eurer Charakterauswahl flexibel und schaut, welche Helden am besten zu eurem Spielstil und zu eurem Team passen.

S-Tier-Charaktere

Venom

Luna Snow

Moon Knight

Hawkeye

Magneto

Loki

Spider-Man

A-Tier-Helden

Star-Lord

Scarlet Witch

Adam Warlock

Jeff the Land Shark

Iron Fist

The Punisher

Winter Soldier

Doctor Strange

Black Widow

Psylocke

Mantis

B-Tier-Charaktere

Groot

Rocket Raccoon

Hulk

Iron Man

Hela

Captain America

Squirrel Girl

Cloak and Dagger

Magik

Peni Parker

C-Tier-Helden

Storm

Black Panther

Thor

D-Tier-Charaktere