Komm schon, Disney! Diese 8 beliebten Marvel-Helden verdienen einen eigenen MCU-Film

Ein Punisher-Film im MCU ist längst überfällig.© Disney 3 / 9

Anzeige

Frank Castle hat in seiner Rolle als Punisher zwar schon drei Filme auf dem Kerbholz, aber ein Solo-Film im MCU wäre wirklich mal angebracht. Zumal die Figur, dargestellt von Jon Bernthal, seit Anfang 2025 ganz offiziell im MCU angekommen ist. In der Serie Daredevil: Born Again tritt Castle als Nebenfigur auf. In Zukunft soll auch noch ein Special auf Disney+ folgen. Ein handfester Film im Stil von Deadpool, also mit R-Rating, wäre aber das eigentliche Highlight.