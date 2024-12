Marvel Rivals ist mein Multiplayer-Spiel des Jahres, nur eine Sache stört mich gewaltig

Marvel Rivals ist ein gewaltiger Erfolg und tolles Beispiel für ein faires Free-to-Play-Modell. Da kann die Konkurrenz einiges lernen! Allerdings gibt es eine Sache, die mich wirklich massiv stört: das Matchmaking.



Ein Kommentar von Daniel Boldt

Marvel Rivals macht fast alles richtig

Der kostenlose Hero-Shooter Marvel Rivals ist seit dem 06. Dezember frei zugänglich und hat sich innerhalb weniger Tage zu einem echten Chartstürmer auf Steam und den Konsolen entwickelt. Auch ich spiele Marvel Rivals seit dem Release täglich und bin regelrecht begeistert von dem chaotischen Multiplayer-Hit. Ehrlich gesagt kann die Konkurrenz im F2P-Sektor einiges von dem Game lernen.

Marvel Rivals respektiert zum Beispiel die begrenzte Zeit der Spieler, indem der obligatorische Battle Pass nach Erhalt niemals abläuft, sodass man nicht dazu genötigt wird, auf Krampf zu grinden, nur damit man bestimmte Belohnung noch rechtzeitig erhält. Es gibt auch keine nervige Charakter-Rotation. Stattdessen stehen alle Figuren jederzeit und kostenlos zur Auswahl. Und dank täglicher und vor allem einfacher Aufgaben, kann man sich sogar relativ schnell Ingame-Währung erspielen, um Skins, Emotes und Banner im Shop zu erwerben.

Darüber hinaus fühlt sich das Game wirklich fertig an. Es gab zum Start keine lästigen Warteschlangen und Abbrüche zum Server oder ähnliche Probleme sind mir auf der PlayStation 5 auch nicht untergekommen. Okay, es gibt aktuell noch einen nervigen Bug zum Start, bei dem man mehrfach Viereck drücken muss, damit man ins Hauptmenü gelangt, aber das ist zu verschmerzen.

Mein großes Problem mit Marvel Rivals

Weniger schön ist dagegen das Matchmaking-System. Was ich jetzt berichte, ist mit Sicherheit sehr subjektiv, aber ich habe bisher noch kein anderes Spiel erlebt, bei dem man merkt, dass im Hintergrund ein Algorithmus greift. Call of Duty wird ja bereits seit 2019 für Skill-Based-Matchmaking (SBMM) kritisiert, also dem Umstand, dass das Spiel immer versucht, gleichstarke Teams zu bilden – damit Anfänger und Weltmeister nach Möglichkeit nicht aufeinandertreffen.

Bei Marvel Rivals ist das System aber meiner Erfahrung nach komplett invertiert. Oder anders formuliert: Entweder dominiert mein Team oder ich werde brutal dominiert. Ausgewogene Matches sind dagegen eine Seltenheit. Und das passiert auffällig oft in einem Wechsel. Erst gewinnt mein Team haushoch und in der nächsten Runde ist meine Gruppe nahezu chancenlos.

Es kann sogar passieren, dass man nach einem überwältigenden Sieg direkt in ein Match geworfen wird, bei dem das eigene Team just in diesem Moment verliert. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Das kann natürlich auch Zufall sein, aber aktuell sieht meine Match-Historie wie folgt aus: Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage und so weiter. Und Freunde von mir berichten von ähnlichen Erfahrungen.

Dabei ist mir ein Sieg gar nicht so wichtig, ich mag es vielmehr, wenn es bis zum Schluss angenehm spannend bleibt und beide Teams stolz auf sich sein können. In der Realität weiß ich aber momentan, dass ich nach einer MVP-Runde mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Match lande, bei dem wir es nicht einmal schaffen, die Base zu verlassen und das ist furchtbar nervig …

