Aldi verkauft Multifunktions-Drucker von HP zum Schnäppchenpreis

Alle, die gerade auf der Suche nach einem günstigen Wireless-Multifunktions-Drucker fürs Home Office sind, bekommen gerade bei Aldi ein entsprechendes Gerät zum Drucken, Kopieren und Scannen vom Hersteller HP zum besonders günstigen Preis Wir haben uns das Angebot angesehen und die Details für euch zusammengestellt.

Wireless-All-In-One von HP günstig bei Aldi

Der Multifunktions-Drucker Deskjet 4210e von HP verfügt über die Möglichkeit der kabellosen Bedienung, eine automatische Dokumentenzuführung, schafft den Druck von circa 8,5 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und beinhaltet eine Papierzuführung mit einem Fassungsvermögen von 60 Blatt. Bei Aldi bekommt ihr den All-in-One-Drucker für nur 64,99 Euro statt 84,90 Euro UVP (Angebot bei Aldi ansehen).

Highlights des Multifunktions-Druckers von HP

Durch seine kompakte Bauweise von nur 42,8 x 33,2 x 20 cm eignet sich der All-in-One-Drucker von HP perfekt für den platzsparenden Einsatz im Home-Office. Die automatische Dokumentenzuführung sowie die HP-App erleichtern euch das Drucken, Scannen und Kopieren von Dokumenten und die Kompatibilität mit HP Instant Ink sorgt für einen unkomplizierten Nachschub von neuer Tinte.

Der All-in-One von HP schafft den Druck von circa 8,5 Seiten in Schwarzweiß sowie den Druck von circa 5,5 Seiten in Farbek. Das Gerät kommt inklusive HP- 305-Setup-Druckerpatronen in Schwarz, Cyan / Magenta / Gelb sowie drei Monaten Tinte kostenlos und 1 Jahr zusätzlicher Garantie mit HP+.

Für wen lohnt sich der Wireless-All-In-One von HP?

Der Multifunktions-Drucker von HP ist sicher für alle lohnend, die ein All-In-One-Gerät fürs Drucken, Scannen und Kopieren mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Durch die kompakte Bauweise ist das Gerät besonders gut für das Home-Office geeignet, weiterhin sind als Vorteile sicher die Möglichkeit des kabellosen Betriebs sowie der automatischen Dokumentenzuführung zu nennen.

