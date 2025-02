Aldi Nord zieht den Schlussstrich: Praktisches System ist vorerst Geschichte

Der Discounter Aldi Nord zieht in den Niederlanden den Stecker für sein digitales Vorzeigeprojekt. Das „Self-Scanning“ per Smartphone-App wird nach einer Testphase zum 23. Februar 2025 eingestellt. Die Kunden haben dem neuen System eine klare Absage erteilt – sie bevorzugen den klassischen Gang zur Kasse.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi Nord: Self-Scanning per App ist Geschichte

Die Mehrheit der Kunden von Aldi Nord möchte ihre Produkte nicht selbst mit dem Smartphone scannen – zumindest in den Niederlanden. Das Pilotprojekt, das 2023 in insgesamt 24 Märkten gestartet wurde, ist anscheinend gescheitert. Die Mehrheit der Kunden bevorzugt es weiterhin, die Einkäufe ganz klassisch an der Kasse zu zahlen (Quelle: Lebensmittel Zeitung).

Anzeige

In Deutschland oder anderen Ländern gibt es ein solches Testprojekt bislang nicht. Ob Aldi Nord nach diesem Ergebnis ein solches Pilotprojekt an den Start bringt, darf bezweifelt werden. Die Erfahrungen aus den Niederlanden zeigen deutlich: Nicht jede technische Neuerung bietet automatisch einen Mehrwert für einen Großteil der Kundschaft.

Aldi Nord setzt lieber auf Self-Checkout

Aldi Nord reagiert auf das Feedback seiner Kundschaft. Statt auf eine mobile Scanning-Lösung per Smartphone setzt der Discounter künftig eher auf stationäre Self-Checkout-Systeme. An speziellen Kassen können Kunden ihre Waren selbst scannen und bezahlen – per Bankkarte, Apple Pay, Google Pay oder Kreditkarte. Bargeld wird anscheinend nicht akzeptiert.

Anzeige

In Deutschland kommen solchen Self-Checkout-Kassen bei Aldi Nord bislang nur in drei Filialen zum Einsatz – zwei davon befinden sich in Essen, die dritte in Herten. Wahrscheinlich wird sich die Anzahl der Aldi-Nord-Filialen mit diesen Kassensystemen im Verlauf der Zeit weiter erhöhen.

Self-Scanning wäre genau mein Ding! Dass der Self-Scanning-Ansatz in den Niederlanden bei Aldi Nord keinen Anklang findet, finde ich verdammt schade. Ich würde liebend gerne meine Produkte einfach mit dem Handy per App im Laden einscannen und dann am Checkout-Terminal bezahlen. Schnell rein, schnell raus. Wer weiß, vielleicht ist die Zeit dafür einfach noch nicht reif. Umso wichtiger aber, dass Aldi Nord die Idee nicht komplett verwirft, sondern ihr in ein paar Jahren nochmal eine Chance gibt. Robert Kohlick

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.