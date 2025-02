Aldi verkauft bald einen E-Roller mit besserem Akku und Top-Case zum Hammerpreis

Wenn ihr euch einen neuen E-Roller kaufen wollt, der direkt mit einer Vollausstattung kommt, dann solltet ihr am 23. Februar 2025 bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Dort wird der Rolektor E-City 45 Hero viel günstiger verkauft.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi verkauft E-Roller für 999 Euro

E-Roller kosten normalerweise sehr viel Geld. Am 23. Februar 2025 ist das bei Aldi im Onlineshop nicht der Fall. Dort wird der E-City 45 Hero von Rolektor für schlappe 999 Euro verkauft (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Da die Lieferung per Spedition stattfindet, müsst ihr zusätzlich 45,90 Euro Versandkosten bezahlen. Insgesamt kommt ihr damit auf 1.044,90 Euro – was für so einen E-Roller nicht viel ist.

Anzeige

Rolektor Elektroroller E-City 45 Hero Ab dem 23. Februar 2025 bei Aldi im Onlineshop für 999 Euro im Angebot. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.02.2025 12:15 Uhr

Wichtig: Der Preis für den E-Roller bei Aldi wird erst zum Angebotsstart gesenkt. Im Prospekt ist das Angebot schon gelistet:

Ab dem 23. Februar 2024 ist der E-Roller im Angebot. (© Rolektro)

Anzeige

Wenn man bedenkt, dass der E-Roller eine unverbindliche Preisempfehlung von 2.799 Euro hat, ist das hier ein echtes Schnäppchen.

Was taugt der E-Roller von Aldi?

Ihr bekommt mit dem Rolektor E-City 45 Hero tatsächlich einen ziemlich spannenden E-Roller, der sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet:

Höchstgeschwindigkeit: 45 km/h

2.000-Watt-Motor

Reichweite bis zu 45 km

Herausnehmbarer 60-V-20-Ah-Lithium-Ionen-Akku

Fernbedienung

Alarmanlage

LED-Beleuchtung

Top-Case

Großes Display

USB-Ladebuchse

Anzeige

Besonders wichtig ist der Lithium-Ionen-Akku, der herausnehmbar und in der Wohnung ladbar ist, wenn ihr an eurem Parkplatz keine Lademöglichkeit habt. Die Ladung dauert etwa 4 bis 6 Stunden und der Akku wiegt 8 bis 10 kg. Er ist also noch gut tragbar für so einen großen E-Roller. Einziger Nachteil: Ihr könnt nur allein fahren. Der E-Roller ist nur für eine Person zugelassen. Die Zuladung liegt bei maximal 113 kg.

In Verbindung mit dem günstigen Versicherungskennzeichen könnte das hier, nach dem Fahrrad, eine der günstigsten Fortbewegungsmöglichkeiten sein. Besonders in der Stadt, aber auch auf dem Land, wenn die Strecken nicht zu weit sind.