Rewe plant große Änderung an der Kasse: Darauf müsst ihr euch einstellen

Nicht an der Kasse warten, sondern selbst scannen: Rewe will die Zahl der SB-Kassen in den Supermärkten in diesem Jahr fast verdoppeln. Arbeitsplätze sollen dadurch nicht verloren gehen. Die Mitarbeiter hätten stattdessen „mehr Zeit für das Wesentliche“.

Rewe: 1.800 Supermärkte mit SB-Kassen

Der Trend zur Selbstbedienung beim Einkaufen setzt sich in deutschen Supermärkten auch an der Kasse immer mehr durch. Rewe hat jetzt angekündigt, die Zahl der Filialen mit SB-Kassen bis Ende des Jahres von derzeit knapp über 1.000 auf 1.800 zu erhöhen. In den kommenden Jahren sollen weitere hinzukommen. Schon jetzt nutzt laut Rewe rund ein Viertel der Kunden die Möglichkeit zum Self-Checkout.

Trotz des Ausbaus wird es laut Rewe auch weiterhin herkömmliche Kassen geben, wenn auch in geringerer Zahl. Laut Rewe-Vorstandschef Lionel Souque geht es nicht darum, Arbeitsplätze abzubauen, sondern den Mitarbeitern „mehr Zeit für das Wesentliche“ zu geben. Dazu gehören die Kundenberatung und das Auffüllen der Regale.

Nicht nur bei Rewe ist der Einsatz von Selbstbedienungskassen in den vergangenen Jahren sprunghaft angestiegen. Während 2015 bundesweit erst 320 Märkte über solche Systeme verfügten, waren es Ende 2023 bereits über 5.000. In etwa zehn Jahren könnte ein Drittel aller Supermärkte SB-Kassen anbieten, prognostizieren Experten.

Rewe: „Niemand hat Lust auf Warteschlangen“

Für den Rewe-Chef Souque haben SB-Kassen aus Kundensicht einen klaren Vorteil: „Niemand hat Lust auf Warteschlangen im Supermarkt. Die Kassen sparen Zeit“ (Quelle: Tagesschau).

SB-Kassen haben aber auch Nachteile. Ein Hauptkritikpunkt ist das erhöhte Diebstahl- und Betrugsrisiko, das zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich macht. Manche Kunden, vor allem ältere oder technisch weniger versierte, können zudem Schwierigkeiten mit der Bedienung haben.